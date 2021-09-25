憑《二月廿九》入圍釜山電影節亞洲內容獎 劉俊謙撼宋仲基堺雅人爭視帝

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劉俊謙與吳海昕去年在《二月廿九》分別飾演哲學博士及有穿越時空能力的少女，獲很多觀眾喜愛。釜山國際電影節近年為亞洲市場新增的「亞洲內容獎」，昨日公布各個獎項入圍名單，最佳男主角6強包括韓劇《黑道律師文森佐》宋仲基與《Move to Heaven：我是遺物整理師》李帝勳、日劇《半澤直樹2》堺雅人、《二月廿九》劉俊謙及內地劇《沉默的真相》白宇等。至於最佳女主角入圍名單有韓劇《秘密森林2》裴斗娜與《Sweet Home》李詩英、日劇《今際之國的有栖》土屋太鳳等。釜山國際電影節將在下月開幕，亞洲內容獎今年第3屆舉行。

劉俊謙：能入最後6強感榮幸

劉俊謙昨日出席「時尚煲呔賽馬日」宣傳活動，對於跟宋仲基、堺雅人等爭視帝，他開心說：「可以入圍『亞洲內容獎』角逐最佳男主角最後6強，感到好榮幸，我從未入圍過亞洲獎項，加上角逐的男演員好有分量，佢哋係我妹妹或身邊朋友嘅偶像，好似堺雅人和宋仲基，令我覺得更加榮幸，咁啱《二月廿九》嚟緊拍嘅續集《940920》，好希望藉今次獲提名，為9月底拍攝時打下強心針，大家可以振奮士氣，繼續為香港製作更好睇嘅劇集。」不過因疫情關係，他未能前往韓國，感到可惜，經理人團隊會跟大會聯絡，看能否以視像方式參與。

延續篇《940920》日內開拍

《二月廿九》去年播出受歡迎贏得口碑，製作團隊乘勝追擊宣布開拍延續篇《940920》，加入劉俊謙女友蔡思韵參演。劉俊謙去年底透露有關拍攝計劃，故事承接《二月廿九》世界觀，主角將在平行時空下發展新一段奇幻冒險之旅。《940920》原計劃到台灣取景，但受疫情影響，監製羅嘉駿今年5月決定取消台灣外景，全劇留港拍攝，不過劇本要因此大改，令進度延後許多，終於日內正式開拍。日前羅嘉駿稱9月20日原定是《940920》播出日子，現在暫定改於明年2月28日播映，請大家多等5個月就有得睇。他又公開徵求借用餐廳、舊式車房、舊式洗衣店、舊樓屋企景、酒店房景、漁村棚屋及平房景等。