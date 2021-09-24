【開箱】《凶險假期》 世上沒有無緣無故的恨

意外目擊綁架事件

《凶險假期》故事講述一對美國情侶：貝克特（尊大衛華盛頓飾）和艾波（艾莉西亞菲瑾德飾）到希臘旅行期間，在郊區發生車禍，女方當場死亡，男友悲痛欲絕，還遭當地警員甚至美國大使館職員追殺，貝克特跟觀眾一樣感到莫名其妙，只好一邊逃命，一邊尋找真相。

都說世上沒有無緣無故的恨，若非貝克特汽車失事，撞穿荒廢石屋的外牆，偶然看見屋內一名神秘女子和紅髮男孩的身影，往後事件將會改寫。他在意外發生後，重返車禍現場，看到血漬斑斑，感到內疚自責，正想取出安眠藥服食自殺之際，一名女殺手從後掩至，向他連轟數槍，早前為他落口供的希臘警員亦加入追殺行列，中槍受傷的他只好落荒而逃。

貝克特遇上數名獵人，好心為他包紮傷口，壞警察聞風而至，打傷獵人並繼續追殺他，在荒不擇路下，他跑到蜜蜂養殖場，主人借出電話助他聯絡美國大使館，職員表示山路遙遠，至少要等一日才能接應他，為了求生只好自找方法去雅典，直接尋求庇護。

示威場面似曾相識

在乘火車前往雅典途中，壞警察跟蹤而至，二人在車廂爭執，貝克特錯手槍傷對方，並趁混亂逃脫，途中見到有人張貼紅髮男孩的海報，打聽下得悉他是當地知名政客卡拉斯的侄兒狄莫斯，日前遭人綁架，疑跟打擊選舉對手有關。事發至此，貝克特對於遇襲事件開始有了眉目，懷疑自己捲入當地政治漩渦。

經過千辛萬苦，貝克特終於抵達雅典的美國大使館，並跟日前通電的職員會面，為他處理傷口後，卻由另一職員帶他離開，聲稱是為解決傷槍警察事件，中途突然施襲，貝克特識穿詭計，為了逃命於是走到憲法廣場，以示威者作掩護，企圖避開大使館職員、壞警察及女殺手等圍捕。隨着示威者從四方八面湧至，警方開始施放催淚彈，示威者掟石還擊，途人爭相走避，對於香港觀眾來說，此情此景是否記憶猶新？

冥冥之中自有主宰

電影結局在此不贅，只可說「政治事政治了」。貝克特大難不死，念念不忘紅髮男孩的下落，當他救出對方後，即連說兩遍「我原本應該死掉的」，大概可以理解為他的命不該絕，可能是上天借助他的力量，拯救無辜小生命，減輕對女友猝逝的愧疚。有外國影評人對此作出另一番解讀，推測車禍發生後，貝克特服用過量安眠藥，因此電影下半部分發生的情節，其實只是他在彌留之際的憑空幻想，這亦解釋了電影尾段，原本性格內向膽小怕事的貝克特，為何變身美國特務般打傷大使館職員，甚至從高層停車場跳落地下，只為截停殺手座駕，然後救出肉參。

本片主旨正是艾波口中的「神諭」，她跟貝克特原本住在雅典憲法廣場附近的酒店，因聽聞即將舉行大規模示威，為免遇上混亂情况，他倆臨時更改行程，即興到城外旅遊，結果遇上車禍，女的喪生男的逃亡，兜了一個大圈之後，貝克特最終還是返回原點，捲入這場政治風暴中心，暗喻冥冥中早有安排。