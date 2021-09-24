《魷魚遊戲》熱潮席捲全球 影帝當配角翻紅 鄭浩妍IG粉絲暴升4倍

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲》講述456人獲邀參加神秘比賽，勝出者可獲得456億韓圜（約3億港元）獎金，落敗則賠掉性命的故事。主角李政宰扮演欠債男，《監獄手記》朴海秀則是他的鄰居，攜手合作爭取勝利。二人演技獲讚，配角亦很搶鏡，但因面孔新鮮，觀眾認知不多，當劇集爆紅後，隨即被網民「起底」，人氣亦因而急升。

魏河俊IG粉絲近百萬

劇中扮演脫北者「姜曉」的是27歲模特兒鄭浩妍，身高1.73米的她，16歲參加首爾時裝周，並在2013年舉行《Next Top Model》韓國比賽獲得亞軍，因此獲得多個國際時尚品牌如Chanel、Fendi等邀請行天橋。鄭浩妍的男友是《回答吧！1988》李東輝，二人拍拖6年。鄭浩妍為了演出《魷魚遊戲》，暫時放棄模特兒工作，專心留在韓國拍劇。新劇上架後，鄭浩妍的IG追隨者由原本40萬暴升至200萬，足足增加4倍，炙手可熱。

為了追查失蹤胞兄下落而冒充遊戲工作人員的警察魏河俊，曾演不少韓劇如《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《浪漫是別冊附錄》及《回到18歲》等，獲粉絲大讚外型討好，笑容可親，期望他在首季大難不死，可在第2季繼續演出。魏河俊的IG追隨者亦急升2倍以上，由原本只有30萬，截至昨日已增加至接近100萬。

在第3集扮演遊戲工作人員的新人李廷晙，被玩家持槍要脅揭開臉罩，最後因暴露真面目而遭上級槍殺，全劇亮相不足1分鐘，卻因外貌俊俏，被指是《未生》任時完及《的士司機》李帝勳的混合體，同樣被網民「起底」。現年22歲的李廷晙演戲經驗不多，曾演網劇《Best Mistake》及《Kairos》，大都是小角色，且看《魷魚遊戲》能否為他帶來更多演出機會。

因患腦瘤而決定冒險參加遊戲的編號001玩家吳永壽，與李政宰有很多對手戲，甚至有網民懷疑二人是否有血緣關係。現年76歲的吳永壽來頭不小，早於1970年代奪得東亞戲劇獎及百想藝術大獎最佳男主角，近年亦曾參演韓劇《善德女王》及《一枝梅》等。

手機號碼造成滋擾

至於扮演狡猾女人「韓美女」的金周玲，演戲經驗亦相當豐富，曾演不少高收視韓劇如《天空城堡》、《陽光先生》、《奪命殺聲3》及《醫生耀漢》等，她跟《魷魚遊戲》導演黃東赫早在《無聲吶喊》合作，因而獲邀演出新劇。

《魷魚遊戲》成為韓國熱門話題，同時亦惹來是非。韓媒昨日報道，孔劉在首集派發的卡片，背面印有手機號碼，原來跟現實中的用戶相同，機主A某不停收到短訊及來電滋擾，嚴重影響日常生活。A某表示新劇播出至今，被他封鎖的電話號碼多達4000個，而且來電不分晝夜。A某一直聯絡Netflix及該劇製作公司，可惜未獲回覆。韓媒引述Netflix方面表示，已得知電話號碼出現問題，正努力解決。