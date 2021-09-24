否認婚姻壓力致情緒崩潰 陳自瑤澄清治療為養生美顏

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳自瑤屢傳與王浩婚姻出問題，近日被指壓力爆煲致情緒崩潰，被發現一臉愁容到自然療法醫療中心。昨日她現身宣傳新劇，表示沒有留意新聞，但收到朋友轉發報道，向她送上關心和慰問，陳自瑤澄清：「寫到咁大，話我情緒崩潰，我覺得得啖笑。真的冇情緒崩潰，我冇事，我好好，知道大家都好關心我，多謝大家關心。」她稱近年接受冥想、頌缽、髗骶骨按摩治療，是為養生和美顏，非報道所指的情緒求助。

盡量24小時保持笑容

至於被影到講電話木無表情，疑向好友訴苦，陳自瑤解釋：「當時只是跟朋友商量去哪裏買生日蛋糕，幫朋友慶生。或者我盡量24小時都笑住講電話啦。幾個月前我跟經理人下午茶，又講我搵朋友傾訴，我真的冇事，多謝大家關心。」

她笑言最近頻頻出席活動，若情緒嚴重定必被人發現，還反問：「我似有問題咩？我行出來狀態那麼好，就是給大家好好的回應。」

黃智雯今年不會結婚

黃智雯傳與拍拖9年的男友詹文天好事近，指她已進駐男友2000萬豪宅。陳家樂代傳媒問黃智雯幾時結婚？黃智雯說：「我戲中會跟袁偉豪結婚，會搞大龍鳳世紀婚禮。」陳家樂再問她現實中會否也搞大龍鳳？她說：「不會跟劇情一樣，會重新諗過，陳家樂幫我諗吓啦，咁多計。我11月開新劇，今年應該不會成事，會否明年、後年仍未知道。」陳家樂重提袁偉豪都是邊拍劇邊結婚，建議黃智雯可考慮，黃智雯笑言：「點同呢，女仔要靚，要準備好心情嘛。」

陳家樂提連詩雅面紅

此外，陳家樂分享與電影《分手專家》劇組夾錢買中秋六合彩中獎逾4000元，他笑稱沒有搭沉船，且叨導演葉念琛光，非常好彩，他說：「20人夾錢，每人分到200多元，但我和導演倒貼2000元『萬歲』，請劇組吃東西。」

談到緋聞女友連詩雅自爆低潮時患情緒病，靠運動紓壓，問他是否常陪對方運動奪芳心？陳家樂初時否認：「我們各自運動，我多數做健身。」不過二人早前被發現一起滑水，家樂即面紅說：「玩下啫，不算運動，不要講這些，講到我好尷尬。」再指他和連詩雅曾一齊跑步，家樂靦腆說：「我們是有一齊被人影過，冇得否認，但不講太多。」

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