【開箱】《邊緣四十》 無色無慾都市 中女危機

【明報專訊】日前舉行的第73屆艾美獎頒獎禮,各大影視串流平台幾乎包辦不同界別獎項,其中HBO Max更發布了未來新劇的預告片段,包括相隔超過10年再拍續集的《色慾都市》,不過隨着扮演Samantha的金卡拉圖(Kim Cattrall)拒絕回歸,三缺一的《色慾都市》需要變陣,並改名《And Just Like That...》;其實《色》劇之後也有不少同樣聚焦幾名女角的劇集,譬如《紐約叻女》、《沿途友妳》等,還有本月7日在影視串流平台Netflix上架的美法兩國合製新劇《邊緣四十》 (On the Verge)。