《色慾都市》「同志好友」韋利加遜逝世

【明報專訊】在一連6季《色慾都市》扮演同志Stanford的韋利加遜（Willie Garson）前日逝世，終年57歲。其子Nathen在社交網Instagram公開幾張韋利的照片，並公布這噩耗，與韋利合作多年的經理人John Carrabino亦證實死訊，但未有透露原因。據美媒報道，約一個月前韋利仍在紐約街頭為《色慾都市》續集《And Just Like That…》開工，暫未知他是否已完成所有戲分。不過據網媒TMZ引述知情人士透露，韋利秘密抗癌已一段時間。