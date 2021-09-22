日本發展5年出過唱片 劉麗萍兒子回港攻樂壇

西川健智剛從日本返港一個月，問他是否專程返港跟母親共度中秋節？他稱在日本讀了兩年音樂課程，之後在當地出道，有自己的樂隊，已出了4張唱片、拍過MV，又舉行過巡唱，但他在香港長大，想嘗試回港發展，做創作歌手。問他會否參加香港的歌唱比賽增加知名度？他說：「有機會都想參加，可以汲取經驗。」Apple姐稱當然贊成兒子留港發展，「音樂無分界限，所以我鼓勵他回港試試。我當然希望子女陪伴在側 ，因世事無常，最重要一家人齊齊整整」。她透露兒子12歲便學唱歌，在日本讀完音樂課程後大有進步，現於其音樂學校任導師，教結他及唱歌，但無意簽兒子，讓他往前闖，她笑說：「我已經簽了他的出世紙，不簽了！」麥德羅讚西川健智唱歌好聽，「好過我，但我跳舞叻過佢」。

記者：柯美