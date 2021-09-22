Dear Jane紅館開騷 吊台降下險撞隊友 主音Tim：差點未開始就結束

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Dear Jane穿上Rock爆黑色服裝登場，率先唱兩首快歌炒熱全場氣氛。隨後他們唱《不許你注定一人》和《到此為止》等hit爆歌曲，全場舉起手機燈大合唱，Tim識做向觀眾派心心，說：「是震撼的！多謝大家買飛來看我們演唱會。」今次是Dear Jane首次挑戰四面台，Tim稱成員間定下規則，若站錯位每次罰20蚊；結他手Howie取笑Tim開騷15分鐘已站錯，要罰20蚊。

Howie爆Jackal求婚失敗

四子分享創作歌曲的歷程，Howie笑稱平時見Tim與太太那麼恩愛，啟發他創作歌曲，大屏幕影住楊洛婷，Nice即笑說不包括失戀歌。Howie接着爆料：「失戀歌當然我們三個分，求婚不成功就是Jackal（低音結他手伍漢邦）。」談到創作歌曲《草戒指》，Howie笑稱此曲初時作給Tim求婚用，但未唱已求婚成功，故決定將首歌給Jackal拿去徵婚，稱之為「脫單神曲」。

Dear Jane四名成員各自Solo表演，他們在台上走動互換位置時笑說：「原來紅館真係很大！」

兩男粉跨越圍欄衝上台

其間有兩名男粉絲跨越圍欄衝上台想跟面前的Tim合照，隨即遭工作人員制止，但其中一人已碰到Tim的膊頭，令正在彈結他的Tim顯得有點愕然。不過Tim沒受影響，更故作神秘說：「這首歌唱給我一生人最愛的女人，我會惜她！」接着唱出兒歌界神曲《Let It Go》冧女兒Tanya。

表演嘉賓江海迦嗌夢幻

江海迦（AGA）擔任頭場表演嘉賓，跟Dear Jane合唱《MAD》兼互笠高帽。AGA首次踩四面台，說感覺很夢幻，享受到四面台的歡呼聲很正。其後四子要升至半空演唱，但在準備時，Howie與Nice險些被從舞台頂降下來的吊台撞到中「頭獎」，幸Howie有Tim及時拉住提點，Nice亦火速避開，不至發生意外，Tim幽默說：「真是差點未開始就結束。」去到尾聲，Tim有感而發，說最感動是Dear Jane的歌陪着大家成長和過每一天，「知道這些無得強求，多謝大家給我們融入你們的生命裏」。

憶10年前開騷只得270觀眾

Encore環節，Dear Jane回想10年前首個售票騷，該場地可容納600人，最後求朋友幫手都只賣出270張門票，再加30名同事來撐場才佔一半座位，難以想像現在可坐爆紅館，感謝粉絲帶他們來到這裏，「希望你們不要放棄我們，我們就是一家人」。Tim亦感性說：「我們要繼續做一個更好的人，真愛是任何形狀的，我們繼續互相安慰、互相修補。」最後獻唱《銀河修理員》為演唱會畫上句號。

楊洛婷唔想生第3個

Dear Jane完成首場演出，楊洛婷到後台「訪問」老公Tim：「完騷喇老公，有什麼感覺同我講？」Tim說：「老婆，我真是精力旺盛呀！」楊洛婷問他：「邊度呀？」再將電話鏡頭拍攝Tim的下半身，Tim接着說：「今晚你準備好喇？」楊洛婷笑說：「我唔想生第3個。」

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