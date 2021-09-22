伙冼靖峰上《勁歌》 炎明熹唱《親密愛人》向梅姐致敬

Gigi最近推出處女新歌《真話的清高》，她表示留意到外間反應不俗，即時鬆一口氣，但首次在節目中演繹新歌，心情緊張。Archie預告處男歌曲正做後期製作，錄歌前跟監製多次開會，在編曲、演繹風格上修改，期待盡快帶到觀眾耳邊。談到Gigi出道短短兩個月已獲邀參與內地中秋晚會，跟多名紅星獻唱，她稱：「多謝公司安排，不過節目內容暫時要保密。其實我都沒有想太多，總之盡力做好自己，最近都開了社交平台跟內地粉絲互動。」

同場來自馬來西亞的龔柯允自認中文不太好，為節目獻唱《抱緊眼前人》感壓力，皆因這首歌大家耳熟能詳，很擔心唱錯歌詞，故演出前一星期做很多功課準備，希望唱出歌曲描述人鬼戀的幽怨和纏綿感覺。

龔柯允：中秋特別掛念家人

龔柯允談到日前跟李幸倪（Gin）、楊秀惠、林宣妤及廖子妤聚會，因大家都來自大馬，一起品嘗大馬美食慰藉心靈，「疫情下我已兩年沒回家，過中秋特別掛念家人。我和Gin識於微時，以前我們跟黃明志同唱片公司，大家來到香港發展很艱辛，所以約出來聚一聚」。她笑言聚會時適逢是馬來西亞日，大家圍在一起討論節日的由來。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵