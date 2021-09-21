彭家麗迷上拍Vlog 想學剪片 張崇德年底再開「基會難德演唱會」

彭家麗揸攝錄機潛水拍片

很多藝人熱中拍Vlog，在網上分享日常生活趣事，彭家麗最近亦迷上，她興奮說：「早前拍了一段有關電單車主題的短片後，我又挑戰潛水，還親自揸攝錄機落水拍，覺得好好玩，遲啲我想跟人學剪片。平日經常留意不同年輕人拍的短片，我比較鍾意看鄭欣宜。」教唱歌的彭家麗因疫情暫停跟學生面對面上堂逾年，最近恢復開班授課，她稱在疫情下教唱歌會盡量小心，做足防疫措施。

張崇德不敢做經理人

參加歌唱比賽出身的張崇德分享經驗，稱參賽者首要注重唱功，尤其出場唱第一句歌詞，一定要放膽開聲唱，之後會愈唱愈順，台風則屬次要。他任職歌唱導師，試過幫助學生製作唱片及歌曲圓夢，但不敢做經理人，因不是這方面人才。張崇德透露正籌備年底舉行的第10次「基會難德演唱會」，因胞兄陪兒子到加拿大升學，近日剛返港正接受隔離，期待一家人中秋節團圓，「哥哥不常在港，今次真正是機會難得！加上現在時勢，開騷不容易，所以好珍惜每次機會」。他稱早於去年疫情未明朗時已預訂灣仔伊館，因伊館是他們首次開騷的地方。

記者：林蘊兒