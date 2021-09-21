大肚梁諾妍想做就做出海玩到癲 余曉彤打開心扉識異性迎新戀情

記者：林祖傑

梁諾妍目前懷孕6個月，余曉彤的女兒已6歲大，兩人都表示性格相似，喜歡挑戰向前衝，富冒險精神，開心過每一天，但出海總有危險，她們在拍攝時便經歷壞船、船艙入水及引擎出煙等突發事件，不過對梁諾妍而言，要處理難以控制的余曉彤才是最大挑戰，她說：「架船已經很難控制，原來余曉彤更難控制；我平時好難冷靜，但有這麼癲的人在身旁，自己需要冷靜下來。」

洪永城不阻止 叮囑小心啲

跑步健將梁諾妍原來不諳水性，不過她稱不怕跌落海，全因有余曉彤在身旁，有什麼事對方一定會救她，老公洪永城也不阻止她粗身大勢仍堅持出海拍節目，還叮囑拍攝時玩得開心啲。她說：「最後他都會加句小心啲，在船上小心跣親。他知我性格，無論誰都阻止不到，我想做就做。」

梁諾妍預告產後繼續工作

梁諾妍懷孕仍堅持運動和擔任健身教練工作，她說：「我好清楚身體狀况，平時沒有做的我不會做，做開的就繼續做，其實已做少好多。」她透露產後照顧小朋友之餘仍想繼續工作，也沒放棄去世界各地參加馬拉松的夢想，她說：「遲些可能會帶埋小朋友一齊跑，很期待小朋友跟新領養的愛犬一起長大，應該會好開心。」

余曉彤揸船出海嚇到無命

船主余曉彤在節目中獻上處女啟航的經歷，自稱嚇到無命，技術仍有待改進，她說：「有否聽過船到橋頭自然S，我由泊岸時『大S』變『小S』，已經有進步了。」與朋友夾份，以近7位數字買遊艇，她稱養船一個月就要花上5位數，跟養一個小朋友差不多，曾有一刻後悔，想過賣船，但又不甘心，她說：「雖然負擔大，但我很喜歡大海，可利用架船逼自己繼續前進，開辦生態遊，跟不同組織搞活動，我會不惜一切實現人生其中一個夢想。」

揀男友睇定啲 最緊要夾

經歷過婚姻失敗，余曉彤表示已準備好迎接新戀情，近期不但多了追求者，亦有了解中對象，她說：「應該不關有遊艇事，是我打開了心扉跟其他人相處，多認識不同朋友，現時仍未拍拖，因還是有少少驚愛情，覺得要慢慢來。其實好得意，身邊好多朋友開始結婚生B，我反而重回起點，又有再揀的機會，所以睇定啲，最緊要夾。」

場地：THE WAVE

梁諾妍/服裝：ZARA

髮型化妝：Inez Leong

余曉彤/髮型化妝：NC MAKE UP