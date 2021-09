【明報專訊】木村拓哉最近為宣傳跟長澤正美合演新片《假面之夜》頻頻曝光,上周出席同門師弟TOKIO主持富士電視台綜藝節目,罕有談及父女生活點滴;他的18歲么女光希入行3年首次拍電影,主演清水崇執導新片《牛首村》,昨日公開她的訪問和幕後花絮片段,內容提到星爸木村如何為她打氣,實行互相宣傳。光希表示,自小看爸爸做戲,已非常羨慕,直至今年初獲邀演出《牛首村》,當然感到興奮,幸得父母給予不少意見,木村更在她的劇本寫上「Enjoy and do your best!」打氣,成為她每日開工的動力。光希又說,從來不敢獨個看恐怖片,但《牛》片劇本吸引,要她一人分飾兩角,為此上堂惡補演技。她特別感謝清水崇友善指導,並給予極大自由度,因此電影煞科時忍不住擁抱對方。