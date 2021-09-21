《王冠》艾美獎大贏家 「英女王」奧莉菲亞封后獻亡父

今屆艾美獎在疫情稍為緩和下，昨在洛杉磯舉行頒獎禮，600名來賓必須出示疫苗接種證明及48小時內的陰性檢測報告。至於身在倫敦的候選演員，只能透過視像直播隔空領獎，憑《王冠》首奪艾美獎最佳戲劇女主角的金像影后奧莉菲亞高文，正是其中之一，她致謝時情緒激動：「我會長話短說，因為我太掛念父親，渴望他能見證這一刻，遺憾的是他在疫情期間逝世，這令我淚流滿面。」

撇除創意艾美獎的技術獎項不計，《王冠》昨日包辦最佳（戲劇）劇集、導演、編劇、男女主角和男女配角合共7個大獎，跟過去3季遭艾美獎冷待的情况，形成強烈對比。除了視后之外，劇中飾演「王儲查理斯」的佐斯奧康納（Josh O' Connor）亦首度稱帝，「菲臘親王」圖彼斯文士（Tobias Menzies）與「戴卓爾夫人」姬莉安德遜（Gillian Anderson）分別獲頒最佳男女配角，後者特別鳴謝舊愛兼此劇創作人彼得摩根（Peter Morgan），以及跟她合作廿年的經理人，認真長情。這亦是她自1997年憑《X檔案》封視后，相隔24年後再奪艾美獎。

《乜都得教練》揚威喜劇獎項

喜劇獎項方面，賽前獲得20項提名的《乜都得教練》，繼金球獎後再放異彩，結果捧走最佳劇集獎外，扮演英超足球隊教練Ted Lasso的積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）首奪艾美視帝；飾演過氣球星變助教的畢高士汀（Brett Goldstein），以及扮演球會老闆的漢娜韋汀咸（Hannah Waddingham），分別奪得最佳男女配角。若把創意艾美獎的最佳混音等獎項計算在內，此劇共得7個獎，成績相當理想。

身兼監製和主角的積遜蘇迪堅斯在後台向記者表示，這是團隊的勝利，尤其是他跟男女配角一同領獎，「更是我人生中最美好的一刻」。畢高士汀致謝時刻意重現角色的火爆性格，一邊「爆粗」一邊多謝拍檔；漢娜韋汀咸除了感激積遜提攜，更表示願跟女拍檔朱諾譚寶（Juno Temple）平分獎座，「沒有你便不會有我」。

值得一提的是，昨日艾美獎頒發27個主要獎項當中，英國劇集及演員包辦14個，包括《王冠》視后奧莉菲亞高文及視帝佐斯奧康納（Josh O' Connor）等，數目之多為近年罕見。另一方面，雖然魯保羅（RuPaul）憑《變裝皇后幕後好風騷》成為今屆獲得最多獎座的非裔美國人，《催命嬌娃》米姬拉高爾（Michaela Coel）亦成為首位贏得最佳電視電影編劇的黑人女性，但演技獎全軍覆沒，因此惹來「太白」指控。