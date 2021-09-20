【開箱】《超感應學園》 鬼話連篇 姜濤盧瀚霆不打不相識

引路人犯規 超度孤魂野鬼

《超感應學園》是ViuTV和台灣八大電視共同炮製的校園偶像劇，由台灣藝人蔡凡熙、劉奕兒、林思廷、洪群鈞、百白及姜濤主演。八大上月7日率先首播，與香港不同，台灣逢周六晚連播兩集，至今播出14集。香港則周一至五晚播出，全劇20集，預計香港10月8日播結局，比台灣還要早一天，港版亦配上廣東話，安排貼心。

《超感應學園》以一對情侶發生交通意外開始，男生在受重傷的女友身旁，不停叫着她的名字，「陰間引路人」方小路（劉奕兒飾）此時出現，拿着手機顯示亡者名字及死亡時間。男生懇求方小路拯救女友，其實他已死去。方小路對他說：「我是陰間引路人，你有權留在人間，但若願意投胎，我可替你引路。」然後鏡頭一轉，南宮大學「超自然感應社」是缺乏人氣的學會，會長石頭（蔡凡熙飾）與副會長阿甘（洪群鈞飾）選出三大恐怖校園傳說，並計劃夜探兼拍片上網，希望藉此吸引新會員。石頭與阿甘帶着「師妹」李培安（林思廷飾）及其室友靜芳（百白飾）夜遊校內「許怨池」。石頭為博取心儀的培安注意，安排常途經「超自然感應社」的電影社會員西多士（姜濤飾）扮鬼嚇培安，企圖英雄救美。沒想到抵達池邊後真的撞鬼，培安意外墮池，石頭為救她而遇溺身亡。

方小路在現場目擊一切，看着手機上的「死者名單」由培安變成石頭，小路突然一手將石頭的靈魂推回其肉身，讓他活下來。犯下「陰間引路人」不得插手人間生死規條的小路，被地府閻王發現，小路與石頭被帶到陰間和陽間的中轉站「離生苑」。掌管「離生苑」的白無常（許時豪飾）與黑無常（陳彥壯飾）替犯下大錯的小路求情，小路最終被罰在49天內替10個不肯投胎的孤魂野鬼引路，否則永不超生。石頭因為該死沒死，也將難逃一劫。經歷過生死的石頭從此得到「陰陽眼」，並成為「靈界磁石」，專吸引孤魂野鬼，小路決定和他聯手為亡魂引路。

橋段有《德魯納酒店》影子

故事主線是石頭與小路合力替不同的孤魂野鬼解開未了心願，繼而投胎。這情節與韓劇《德魯納酒店》及《雙甲美食車》頗相似。《超感應學園》透過孤魂野鬼帶出不同小故事，甚至社會議題。例如被母親強迫讀書而跳樓的少年、為網民惡意留言而抑鬱自殺的網紅等。透過小路與石頭幫助，鬼魂解開心結；「超自然感應社」的阿甘、培安、西多士與靜芳亦成為好友，一同為鬼魂填補遺憾。雖然鬼魂故事有心思，但感人效果不彰，難引起觀眾共鳴。描述鬼神的場面也毫無驚嚇感，成績未如理想。

對香港觀眾來說，此劇最大賣點是姜濤與Anson Lo的演出。兩人扮演從香港到台灣讀書的大學生。姜濤飾演的西多士因為電影社與超自然感應社共用辦公室，因而結識石頭與阿甘，西多士為人隨和、真誠，從不拒絕別人請求。Anson Lo飾演西多士的好友飛仔，二人是高中同學。飛仔為人開朗，到台灣後開設短片頻道「無翼而飛 飛仔VLOG」，介紹在台生活。西多士與飛仔相識的故事集中在第5及第6集。講述飛仔因網上惡意留言而患上抑鬱症，服食過量藥物身亡。西多士曾扮病到醫院取安眠藥給飛仔，因此對其喪命自責。其實飛仔陪好友愛寶（陳天仁飾）看婦產科，愛寶男友JoKing（楊傑宇飾）卻在網上誣陷飛仔一腳踏兩船，惹來網民圍攻。另外有提及西多士與飛仔相識經過，前者中學時被欺凌，所以鍛煉身手，對付當初的加害者及旁觀者，飛仔上前勸交，被西多士打得遍體鱗傷，兩人不打不相識。

姜濤盧瀚霆表現有默契

校園偶像劇總不缺喜劇元素及感情線，其中石頭與小路的關係最有驚喜，前者本喜歡培安，可惜襄王有心，神女無夢。另一方面，西多士暗戀小路，小路愛的卻是石頭。其實兩人高中時是戀人，小路意外身亡，石頭終日以淚洗面。小路為了石頭，不忍離開人間，一度成為孤魂野鬼。為了石頭不再傷心下去，小路答應白無常做「陰間引路人」。劇集尾聲石頭會恢復對小路的記憶，但人鬼殊途，此劇最終會否大團圓，值得留意。

全劇由年輕演員擔綱，演技難言精練，但總算合格。其中蔡凡熙演出生鬼，劉奕兒則內斂，形成對比。演出經驗不多的姜濤，表現自然流暢，尤其是與Anson Lo的對手戲，展現出默契，可惜後者戲分不多。二人均首次演出台灣偶像劇，算是交足功課。