南宮民新劇收視超越李荷妮

《黑色太陽》第2集講述男團成員疑吸毒後發生交通意外，提供毒品的組織高層被捕，面對南宮民飾演的特工韓志赫卻表現得肆無忌憚；鏡頭一轉，真正奸角登場，在警局內公然殺死毒品組織高層。

至於同時段收視冠軍仍是金宣虎跟申敏兒合演的tvN劇集《海岸村Cha~Cha~Cha》，前晚播出第7集，收視率稍為回落至9.1%，但仍獨佔鰲頭。今集講述二人一起洗棉被，申敏兒憶起酒後主動獻吻的尷尬時刻，表現若即若離，金宣虎哭着請求女方不要離開；反觀另一有線台JTBC同晚播出《人間失格》第5集，收視每况愈下，今集跌至1.69%再破新低。此劇是JTBC開台10周年特別企劃，請來韓國影后全度妍伙拍《回答吧！1988》男星柳俊烈合作，卻因題材太沉重，令觀眾卻步。