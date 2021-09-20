《天能》堅尼夫班納編導新片 奪多倫多觀衆選擇大獎

金國威新片贏紀錄片獎

堅尼夫班納在黑白片《Belfast》只擔任編導，沒參與演出，電影透過9歲男孩的視角，講述1960年代後期北愛爾蘭開始進入「動亂期」的故事，帶有堅尼夫的自傳色彩。幕前陣容亦不弱，《黃金花大酒店》茱迪丹芝（Judi Dench）、《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）、《極速傳奇：福特決戰法拉利》卡芝奧娜巴夫（Caitriona Balfe）等主演。堅尼夫在電影首映後曾表示：「在多倫多影展第一次放映《Belfast》，是我整個生涯最難忘的經驗之一。」

《赤手登峰》金國威（Jimmy Chin）夫婦的新片《The Rescue》，講述2018年泰國北部清萊府青少年足球隊12名隊員及教練被困地下洞穴及救援的過程，贏得紀錄片觀衆選擇大獎。至於「午夜瘋狂」單元的觀衆選擇大獎，則落在今年康城影展最高榮譽金棕櫚得獎片《Titane》身上。

多倫多影展觀衆選擇大獎向來被視為奧斯卡的風向儀，因此《Belfast》被看好可入圍來年的奧斯卡。堅尼夫班納過往無論在導演、編劇或演員崗位，數度獲奧斯卡提名，卻從未掄元，未知這齣編導新片會否為他帶來奧斯卡入場券？

據報近9年多倫多影展的觀衆選擇大獎得主都能入圍角逐奧斯卡最佳電影，例如《抖室》、《陽光兔仔兵》、《廣告牌殺人事件》、《星聲夢裡人》、《解碼遊戲》、《失戀自作業》等，其中《綠簿旅友》、《被奪走的12年》和趙婷執導的《浪跡天地》、最後更榮膺金像獎最佳電影。