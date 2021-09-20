《尚氣》美國票房勢破《黑寡婦》今年最強 劉思慕被翻恐同言論舊帳

《尚氣與十環幫傳奇》美國上映第3周，一直穩佔票房冠軍，上周末亦不例外，估計進帳2000萬至2200萬美元（約1.56億至1.71億港元）後，累計票房將可達1.77億美元（約13.8億港元），跟今年7月上映的另一齣Marvel電影《黑寡婦》比較，兩者票房僅相差600萬美元（約4680萬港元），《尚氣》勢必取而代之，成為今年美國票房冠軍。

全球票房方面，《尚氣》以2.7億美元（約21億港元）暫列今年第8位，排名在《黑寡婦》和《狂野時速9》之下，至於內地電影《你好，李煥英》及《唐人街探案3》分別收8.2億及6.8億美元（約64億及53億港元），佔據冠軍和季軍寶座。由於《尚氣》被指辱華，至今仍無法在內地開畫，恐怕票房難有突破。

《沙丘瀚戰》《007》下月內地上映

反觀其他荷李活大片如《沙丘瀚戰》及《007：生死有時》卻獲內地批文，據美國綜藝網站Variety報道，巨星雲集的《沙丘瀚戰》已定檔10月22日，中美同步上映；至於丹尼爾卡特（Daniel Craig）最後一次扮演占士邦的《007：生死有時》，則選在10月29日在內地開畫，比香港足足遲了一個月。

提起《尚氣》，男主角劉思慕人紅自然是非多，最近被網民翻舊帳，指他在2015年以網名「nippedinthebud」發表文章，當時他以「加拿大演員」自居，聲稱為扮演戀童癖角色，所以蒐集資料，發現「從生物學角度來看，戀童癖與同性戀並無分別，兩者都跟基因轉變有關」，雖然他亦提到「任何人都值得同情和理解」，有關言論遭斷章取義，批評他有歧視同性戀者之嫌。

劉思慕不甘示弱，隨即透過社交媒體轉載2019年的舊帖文，澄清自己從不踐踏他人，只會傳播正能量，包括對自身的文化自豪感，以及宣揚亞裔人的性別特質等，有網民表示支持，要求其他人在抹黑劉思慕之前，先花10分鐘把文章讀完，避免「跟車太貼」造成錯誤解讀。英國《每日郵報》等多家外媒曾向劉思慕所屬事務所查證，但未獲回覆。