《演鬥聽》加設腦作腦翻金曲榜 王梓軒嫌10集未夠喉想添食

主持王梓軒開心節目已累積一班觀眾捧場支持，預告最後一集（第10集）會改於晚上10時播出，同時會加設「金曲榜」，分成原創歌及改編歌兩組的「腦作金曲榜」和「腦翻金曲榜」，由觀眾網上投票選出心水。王梓軒稱此念頭純以搞笑角度出發：「大家可以投票選給任何一名在節目中出現過的嘉賓，可能『至尊金曲獎』由新人奪得都未定。以往每集MVP（最有價值之人）在節目尾聲獲頒一條金腰帶，但好慚愧，因欠缺資源，不能拿走。不過今次最後一集，成為贏家除了畀『叻』外，亦有贊助商送出禮物及真獎盃一座，可以拿回家！」

讚鄭俊弘胡鴻鈞作歌玩自嘲

王梓軒稱自選主題即興作曲的遊戲環節「我點你作」，歌手們原來好玩得不介意自嘲，例如曾出席記者會被拍下忘記拉褲鏈的鄭俊弘，便即場創作《火車未到站》；有傳胡鴻鈞整容，他就作了一首《刀削面》，其實藝人想借音樂表達他們對輿論的感受。另有一個遊戲環節「我是神算歌手」，原本導演有心整蠱，結果令王梓軒發揮出「神算軒」本色，計秒數計得又快又準確，再加上「努力傳開接力唱」環節，全部遊戲目的是透過音樂為觀眾帶來歡樂。

每集都似開小型演唱會

節目創作出不同作品，王梓軒與一班音樂人有考慮將之輯錄成專輯，笑言多人一齊創作每首歌，收版稅就可能去到4至5倍。不過會尊重公司決定，等待安排。他跟駐場音樂人覺得每集都似開小型演唱會，由於大家唱到不捨得走，令錄影長達10多小時，他唱完翌日會聲沙一天，范文浩則要補眠一天才能回氣。為了護聲，王梓軒認為每周錄影一集已是極限。

音樂格鬥各有得着雙贏

Bandleader鄭嘉嘉稱感頭痛：「我們錄一集最少唱8首歌，如連續錄兩集就唱16首歌，等於開半場騷，但只有一日時間排練，好吃力和滴汗。」他們表示錄完每集也極為疲倦，但辛苦是值得。每集亮相嘉賓都是他們出動友情牌邀請，完全靠個信字就上節目唱。包仲欣很欣賞偶像王菀之的才華，渴望有機會邀對方做嘉賓一齊唱。鄭嘉嘉則想請Dear Jane上節目，可惜檔期未夾到。王梓軒有興趣拍新一季，首要遷就大家檔期時間，因節目播出後，很多音樂人都爆騷，他認為節目的意義是使觀眾見識各人的音樂才華，並非帶挈他們增加收入。節目的「音樂格鬥」過程中，每名演出者都得到經驗自我增值，大家都是雙贏。

記者：林蘊兒

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