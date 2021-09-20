用「金蛇纏絲手」抵擋鍾培生 林作輸拳賽袋百萬 風騷扮獅吼

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

賽後鍾培生與林作分別受訪，勝方鍾培生稱賽果跟預期差不多，想打爆林作的嘴，結果真的打爆了。問最後階段是否不忍心再打而留手？他說：「其實我一直打沒有留手，只是林作一直攬着我，他已被拳證警告過兩次，再這樣就會被扣分甚至DQ，真的被DQ會好核突；雖被他攬實拖延時間，未能K.O.他亦有少少失望，但都要畀番credit林作，因為他真的好努力練，如不是，根本沒機會頂到4回合，他比我想像中有氣力，雖然是個小人，但真的有認真練過，good show，所以最後我都有跟他握手。」

鍾培生：恩怨解決盼佢改過

鍾培生表示雖然K.O.不到林作，但件事已擾攘半年，恩怨亦都在擂台上解決了，大家都食夠花生，所以不會跟對方再打。他說：「對林作的睇法有改觀，比想像中犀利好多，意志力好好，但做朋友就未必了，他是個聰明仔，希望今次個嘴傷了受到教訓，真的會改過，如他繼續變本加厲抽水，我會第一個出來罵他。」對於林作稱打爆他的鼻？鍾培生說：「歡迎大家驗吓，我直程無中過拳咁滯，一點傷也沒有。」

輸家林作額頭、臉和嘴都明顯有傷，對於敗給鍾培生，他認為只是半杯水的道理，他的戰術100分，非常之成功，因他發揮了周星馳在電影《破壞之王》中的「金蛇纏絲手」，做到倒在鍾培生懷裏的感覺。對於被台下觀眾狂噓，他說：「噓邊個都唔知，講到實牙實齒K.O.我，打不低我，應該要噓他。」

林作繼續挑釁：送補品畀佢補氣

林作表示打爆了鍾培生個鼻，因聞到鼻血味，還繼續出言挑釁鍾培生，他說：「我想他應該不服氣，因無法K.O.我，但如果再打，覺得首先要送補品給他，補補氣，印堂不要再發黑，兩日前他大嗌單嘢，我還是戥他很擔心，一旦有精神問題是買不到保險的。」隨即扮鍾培生「獅吼」，全場爆笑。

賽前鍾培生要求加碼，稱K.O.林作便扣對方30萬出場費，未能K.O.就多畀100萬。林作則提出反邀約，若鍾培生不能K.O.他，要跟林作的教練李俊亨打一場，鍾培生曾在社交網表示接受。不過前晚拳賽後，鍾培生稱林作未有接受新條件，只會依照合約給林作100萬；林作卻認為鍾培生應該給他200萬，再起爭拗。林作昨日在社交網稱：「網民輿論一面倒覺得我先係贏家，程度超過我想像。只可以話練咗半年，戰略運用成功，全靠師父向柏榮，好嘢！」

林作狂咀裕美 懶理疑似不雅片

裕美對林作表現滿意，咀嘴祝賀，林作更一度抱着她彎腰擁吻。她解釋沒跟林作母親打招呼因要準備鬧鍾培生，取笑鍾培生為何要扮聖誕老人從天而降出場。裕美被指有疑似不雅片在網上流出，她回覆傳媒稱未有拍過這類影片；林作則專注拳賽，只說無所謂。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com