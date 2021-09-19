鮑起靜劇透離世角色繼續出現 馬德鐘激讚演技超強搞喊劇組

唐詩詠開心與女神撞樣

唐詩詠被網民指「變面」，跟張曦雯、朱千雪撞樣。她表示有人這樣講，覺得非常感恩，因沒稱她與動物或男人撞樣，「我覺得好開心，當然不覺似她們啦！兩個女神咁獨特，能有少少感覺似她們已經是好好的事」。她提到好姊妹黃翠如雖久未露面，也多謝大家關心，「人生都會經歷很多不同的事，大家畀啲時間她，她的狀態其實非常好，有很多自己的事做，不是大家想像中這樣，她適當時間會見大家，不用擔心」。她稱拍劇很忙都會抽時間跟翠如見面傾偈。

關禮傑期待父女檔拍劇

關禮傑女兒關楓馨失落港姐，他安排家人酒店Staycation休息放鬆；他透露行程好開心，不過女兒沒放鬆，依然節食及做運動。他稱女兒會簽約無綫，也想嘗試父女檔合作，他笑說：「不過日常生活已經做父女，可以有其他想法。」

記者：林祖傑