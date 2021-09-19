江嘉敏自爆兩度被背叛 初戀男友搭上好姊妹

撞見無綫男藝人偷食人妻

江嘉敏提到對上一個出軌男友，「偷食」對象有模特兒、KOL、女藝人。她認識其中一個女藝人，大家食過飯，她到分手一刻才知他們有嘢，令她覺得屋企張牀好污糟。她說之前未有察覺，但很多時致電男友，都聽到該女藝人在旁的聲音，男友解釋在附近一齊食飯，直至有次她在屋企樓下見女藝人的車才揭發。李家鼎忍不住稱她後知後覺。她說曾期望男友有日浪子回頭，最嬲是致電男友媽咪，告知她兒子出軌的事，對方反問她：「係咪你滿足唔到佢呀？如果你滿足到佢，佢唔會出去搵第二個囉。」肥媽笑稱對方媽咪當然幫自己個仔，江嘉敏應該致電給自己媽咪。江嘉敏又爆料曾在尖沙嘴撞見公司男藝人偷食人妻，她見女方蹺着男藝人的手，有出過新聞，她慶幸沒有叫對方，免得尷尬。

娛樂組