林作台上奔跑出攬功 無被K.O. 鍾培生追打4回合勝出

林作與鍾培生之戰壓軸，第一回合鍾培生主動出擊，不停追打，但林作圍着台走如貓捉老鼠，被追到即攬着鍾培生，評述形容他們「無限擁抱」，觀眾不耐煩大叫「攬完未」。工作人員在台上也忍不住罵林作「唔想打唔好打啦」。第二回合林作繼續走來走去，拳證忍不住多次警告，之後互相有擊中對方，但大部分時間鍾培生都被林作攬着，林作跑到無氣。第三回合林作依然做Running Man又投入鍾培生懷抱，逃過被鍾培生追打。第四回合林作多次被鍾培生打中頭，最終林作不被K.O.結束，但兩邊工作人員發生口角，保安上台調停。鍾培生獲勝，林作講感受說不小心打爆鍾培生個鼻，唯一目標做到。鍾培生多謝粉絲、父母支持，自稱個鼻無事，反而打爆林作個嘴，希望林作學識尊重人，不要蝦女人及抽少些水。

方力申與蔡宛珊擔任大會司儀，梁榮忠任評述員，他開場時發揮搞笑本色說：「林作同鍾培生的賽事係科幻小說，想睇林作會唔會嬌喘一聲倒在鍾培生懷裏，就靠大家掌聲。」引得全場大笑。開賽前拳手逐一出場，林作穿黑色長袖衫，拍心口表現充滿自信。鍾培生則穿西裝打煲呔，在台上致辭及為醒獅點睛。

張致恒苦戰3回合不敵大J

Steven與大J的拳賽安排在第4場，3個回合各兩分鐘。台下不停有人叫「Steven還錢呀！」「大J ，I love you！」大J以毛巾笠頭上台，台下掌聲四起；到Steven上台則全場報以噓聲。首回合Steven一輪搶攻，評述形容是猛虎出柙，但被大J反擊打中頭。第二回合大J先搶攻，雙方打得較保守，大J頭中重拳，要在欄邊喘氣，之後立即一拳打到Steven跪低。第三回合兩人各有攻守，膠着狀態下結束。大J最後獲得勝利，表現興奮，Steven落敗黑面。大J賽後接受大會司儀訪問，稱自己發揮五成都無，又稱Steven想贏尊嚴，問現場觀眾最公平。Steven覺得盡了能力打到最好，向支持他的人交代。被問到得不得到尊嚴？台下大叫無可能，Steven說：「尊唔尊嚴在心中，不需要講出來。」

Kathy拳拳無力被Ollie擊敗

Kathy與Ollie於第2場賽事對戰，她們都是拳賽新手，Kathy主動攻擊，Ollie則笑着防守，評述取笑Ollie被人打都笑，形容她們是傳說中貓仔拳。首回合最後10秒，Kathy被Ollie狂打面。第二回合Kathy反擊，不停打Ollie頭，評述稱她們打到出火，但不似打拳，似推人塊面，中段開始無力。到第三回合，雙方都顯得無力，評述形容好似看屋企兩隻貓打交。Kathy繼續攻Ollie頭，雖拳拳無力 ，Ollie髮型都被打到散亂，但最終Ollie獲勝。賽後她們接受大會司儀訪問，Kathy稱差點休克。Ollie說第一次上台，見這麼多人都緊張，好欣賞對手Kathy，不過自己長時間無做運動，都比對手有優勢。雙方都好認真無留力，打完有問對方痛不痛，大家有體育精神，她沒有興趣再同對方打，已經試過。

林媽媽帶七仙羽台下發功

昨晚到場觀戰包括鍾培生父母、林作母親王莉妮跟七仙羽師傅同行，林作女友裕美則購買逾8000元的中價票支持。裕美與林媽媽雖坐同一行，但隔4個位，零交流。汪明荃與羅家英以綠色情侶運動裝到場，他們跟鍾培生父母合照。其他捧場藝人有林盛斌、ERROR成員193（郭嘉駿）等。林作在拳賽開場前在社交平台留言，稱媽媽帶七師傅到現場作法，林媽媽回應：「同七師傅不斷在台下發功！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵