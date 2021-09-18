準亞姐陳美濤驚空肚出賽變姜濤 仇澤華壓力大到甩皮

比賽日子臨近，陳美濤表示密集式訓練導致身心俱疲，她自嘲手腳不協調，行catwalk似操兵，但上了幾堂後，即增強自信且有進步，她說：「我每日都穿高跟鞋在家門外的長走廊來回多次練習行catwalk，令腳趾又紅又腫。」為了以最佳狀態穿泳裝，陳美濤稱跟一眾佳麗辛苦節食，每天只吃兩隻雞蛋充飢，她自認難忍口，不吃飽會沒精神，於是日前破戒食牛扒，她說：「原本打算空肚出賽，只喝能量飲料；不過見姜濤日前出席活動時腳軟暈倒的片段，我都要考慮吓，不想見到比賽當日台上有16個姜濤。」

來自河南於中大讀碩士課程的仇澤華坦言心情緊張，因壓力太大令皮膚出現紅腫及甩皮，唯有狂敷面膜補救。曾在內地做模特兒的她雖有行catwalk經驗，但沒跳舞天分，故每日都在家中加操。外形纖瘦的仇澤華原來食量驚人，試過一口氣食了4份下午茶套餐，但因害怕上鏡出現包包面便決心節食，現時午餐食少少及不吃晚餐，火速減去3公斤。

記者：林蘊兒