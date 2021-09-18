12月做老竇 洪永城預早請假陪太太入產房

已為人夫的洪永城表示婚後非常忙碌，要做劇集《凶宅清潔師》後期，又為新劇《法證先鋒V》做準備，還抽時間跟懷孕太太梁諾妍享受二人世界，一起閱讀大量育嬰指南，他說：「朋友們好有心，傳短片教我學換片、餵奶。BB預產期12月，我心情未緊張，不過已預早向《法證V》劇組請了兩星期假。」他透露太太好健康，只是雙腿容易攰，他負責為太太按摩：「太太準備順產，我不怕血，都想陪入產房。」雖然孩子快將出世，洪永城稱不會偏心，家中愛犬一樣得寵，「家裏擺了11箱玩具，都是孩子和狗狗的，反而我的figure玩具無地方擺，希望孩子帶挈我搵多點錢搬大屋」。

有傳黃翠如情緒受困擾推演劇集《法證V》？洪永城表示不知情，接劇時只知伙拍蔡潔。不過他私下有關心翠如：「我有找她傾偈，她情况OK，仲識窒我，大家不用擔心。」對於無綫監製衞世輝猝逝，他表示曾在綜藝節目合作過，聽到這消息感到惋惜，「所有同事都讚他好人、工作用心，證明他在同事心中地位重要，無法取代」。

陳曉華自爆上堂瞓覺玩電話

陳曉華及陳楨怡早前到訪校園，勾起讀大學的回憶，陳曉華自爆是曳學生，她說：「我上堂會瞓覺、玩電話，因為課堂有時長達3個鐘。」讀護理系的陳曉華曾在醫院病房實習一年半，見盡生離死別，亦遇過很多長期病患者很積極面對人生，反過來安慰她。在英國升學的陳楨怡慶幸讀建築系，課程較靈活，經常會出外實地考察，「我試過去莫斯科，當時零下30度，每日行8公里，連眼睫毛都結冰」。

記者：鍾一虹