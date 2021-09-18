百萬拳賽過磅 林作料首回合分勝負 鍾培生獅吼發威：媽媽為佢念經守齋

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林作與鍾培生賽前「Face Off」面對面合照時，傳媒要求他們行近一點，林作搞笑：「惜埋好唔好？」引台下起哄叫好；鍾培生不甘搶鏡，即時獅吼發威，聲音響遍全場。林作發表賽前感受，稱心情輕鬆，他說：「我一向是大賽選手，一出世就ready，好有信心首回合分勝負。」鍾培生也稱狀態甚佳，多謝大眾關注賽事半年，高興作為香港人做出一場國際水準比賽。

林作提出反邀約

受訪時，林作否認遲到半小時，他稱一早來報到，但其他拳手未齊人，故跑去快餐店食早餐，務求食飽個肚過磅，誓要嚇窒對手。談到鍾培生出獅吼功，林作搞笑道：「我都不知他發生咩事！平時去唱K才會見人飲醉有這些舉動，不過疫情下已經好耐無見過這些情况，我覺得好新鮮！」

談到這場「林鍾一戰」百萬拳賽不停爆爭議， 對於鍾培生要求加碼，若能K.O.林作便扣30萬出場費，未能K.O.他就多畀100萬元。林作說：「之前簽好合約，昨日他提出改變條款，因為媽媽教我做人不要貪心，叫他慳番100萬。我提出反邀約，若不能K.O.我，即時跟我教練李俊亨打番場，他一直挑機我教練。但他留言話開定70萬支票，不構成新合約，因為他沒有接受。」

「想快啲收錢同裕美食飯」

林作日前也投訴鍾培生改條例，比賽不准戴頭盔、中場休息時間調低至1分鐘，他說：「佢飄忽不定， 前言不對後語，若在法庭上做我證人就死火！現在叫做有定案，但條款對我的影響一直存在，還有一兩個細節要待主辦方傾清楚，對我的準備有少少亂。」他又稱不戴頭盔比賽反而戥對方擔心，「我踢開波，識頂頭槌、鐵頭功，我頭部尺碼都比較大，證人裕美今日來做證」。想撞爆鍾培生？他說：「我明白規矩，不會用頭撞他，但互打始終有碰撞，我對自己非常有信心，一點都不緊張，想快啲收錢同裕美食飯。」

鍾培生想慳回30萬

鍾培生稱接受林作提出的新條款：「我接受了他的反邀約，可以對質。我說K.O.不到他，我就跟他教練打，yes,why not！」

問為何不停加條款和出賽條件？他說：「我近半年朝朝7點起身操，直至最近有一天休息，好得閒，想慳回30萬，純粹從錢銀角度看。條件就無郁過，個個都不戴頭盔，除了大J及女生對打那兩場。」他有信心在兩回合內擊倒林作：「他企太耐，會受傷得好犀利。」鍾培生又稱父母到時會來捧場：「媽媽日日為林作念經，為他守齋兩星期，驚我打到林作好傷。」會否考慮留力？鍾培生說：「佢可以唔嚟打！」

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