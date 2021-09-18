《我家無難事》鮑起靜第4集離世 網民邊睇邊喊：唔捨得

監製：鮑姐會經常在劇中出現

前晚鮑姐飾演的羅美蘭約好全家人回家吃飯，準備慶祝70歲生日，豈料突然不適暈倒，送到醫院後去世，臨終前仍掛心每名家人，場面感人。鮑姐的角色在第4集便離世，很多網民都感驚訝及傷心，紛紛表示邊睇邊喊，唔捨得。有網民揣測鮑姐會以另一方式出現，監製王心慰笑說：「難得搵到鮑姐返嚟演戲，當然不會咁快就見不到她。她之後會經常在劇中出現，而且每次出現都會有重要信息帶出來。」

演出獲讚 胡㻗感激鮑姐帶入戲

胡㻗飾演郭景軒，是羅美蘭孫仔，母親是郭得寶（車婉婉飾），他乖巧孝順；前晚一集他見到母親得寶遲到未能見美蘭最後一面，兼態度欠佳，忍不住痛罵：「你要見佢早啲嚟，你知唔知婆媽（羅美蘭）最想見你，你𠵱家先嚟！」雖然他演技仍幼嫩，但鬧得「快狠準」，獲網民大讚：「車婉婉同個仔嘈時，心噏，個仔做得幾好。」、「新人嚟講，胡㻗真係唔錯，好自然，希望畀多啲機會佢。」獲網民正評，胡㻗謙虛說：「多謝大家，我每晚睇番都發現好多瑕疵，將來會更留意細節位，希望出來效果更加好。」他感激鮑姐拍攝期間給予無限鼓勵：「她真的好似我婆婆咁，我好珍惜同她每一場拍攝，鮑姐好容易令我進入角色，好想多謝她。我NG比較多，她會叫我慢慢嚟，畀番信心我。」至於楊明亦獲不少網民讚喊戲喊得好真、好好戲。

娛樂組