無綫資深製作人衞世輝心臟病猝逝 曾志偉痛失戰友流淚：他是好好先生

記者：林祖傑

衞世輝前日仍如常工作，跟同事往睇景再返電視城開會。昨凌晨他在家中感心臟不適召白車入院，最後不治。衞世輝在無綫效力40年，由場務做起到成為非戲劇分部經理。曾參與製作眾多極受歡迎的綜藝節目、大型綜藝及特備節目，包括《香港小姐競選》、《香港先生選舉》、台慶與《萬千星輝頒獎典禮》等，早前的東奧也是他負責。無綫發新聞稿讚揚衞世輝成績備受肯定，為香港電視行業作出貢獻，是行內一位舉足輕重的資深製作人。

志偉安排同事協助處理後事

曾志偉昨日出席活動受訪也不禁流淚，他表示衞世輝凌晨在家中因心臟不適召白車入院，最後不治，他收到消息後立即安排同事幫手，照顧其太太的情緒及協助處理後事，他說：「世輝是我們綜藝科最重要的人物！他是好好先生，帶領的團隊很龐大。他在製作預算及分工上佔很重要的工作。我們的《明星運動會》、奧運節目都是他統籌，節目巡禮也是他負責。他睇晒好多嘢，近乎全部大型節目都是他負責，他的得力助手都在負責很重要的節目。」

由小場務做到最高級主管

曾志偉稱最重要是衞世輝對公司那分感情，由公司一個小場務，做到成為6樓最高級的主管，對下屬和所有同事都好好，是TVB出名的好好先生，這亦是他們最不捨得的，全公司都好難過，他說：「世輝的太太和胞弟也在無綫工作，他視無綫為第二個家，公司上下收到消息後非常難過，主席（許濤）一直很欣賞他，叫他太太不用擔心，公司會協助所有後事。」

曾志偉表示與衞世輝相識30多年，昔日他與衞世輝、錢國偉合作無間，志偉說：「我今次返TVB，衞世輝最幫到我手，他是令我最不用擔心的人！」他表示知道此事立即跟衞世輝的下屬開會，但大家都很傷心傾不下去，他說：「聽他的下屬講，衞世輝昨天（前天）才約他們一起吃午飯，其間自言已到退休年齡，但TVB就像他的家一樣，只要TVB需要他，也希望繼續做下去，又說TVB好好。他說了這番那麼感動的說話，誰知這樣就離開了。」

林盛斌：佢係100分大好人

林盛斌（Bob）在社交平台留言悼念，稱衞世輝是100分的好監製，100分的大好人。他接受《明報》訪問時稱在無綫擔任第一個大型節目司儀，是衞世輝給他機會。Bob說︰「他多年來給了我很多機會，我們亦師亦友。他對幕前幕後所有人也好好。」Bob昨日拍攝遊戲節目，他要少許時間回復心情才可以繼續拍攝。

陳庭欣上載合照悼念：接受不到

陳庭欣悼念衞世輝，上載合照並留言：「實在接受不到你突然的離開，我們上月還在公司一起參加奧運的慶功宴，還說3年後要一起到巴黎做奧運。

陳貝兒難忘化妝間最後合照

陳貝兒最後跟衞世輝合作是東奧，她留言：「我記得奧運閉幕嗰日，我一返到公司就在化妝間門口撞到你，我話要同你影相，你同我講：『傻女！化完妝先影啦，之後大把機會影。』想不到這便是我們最後的合照！」東奧發生陳約臨失控訪問張家朗事件，當時她獲衞世輝力撐。金牌公關曾醒明於上周跟衞世輝同出席活動，他稱當時大家相約日內再聚，噩耗傳至，天人永隔，令人傷感。