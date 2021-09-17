【開箱】《絕命凱特》女殺手悲歌 假如生命只剩24小時

金盆洗手招致惡果

《絕命凱特》中文譯名已經完整交代故事大綱，戲中飾演女殺手凱特的瑪莉溫斯達，自小受到《非常盜》男星活地夏里遜（Woody Harrelson）扮演師傅兼代理人V培訓，成為槍法如神、從未失手的殺人機器，直至某日遭奸人毒害，在僅餘24小時生命裏，趕緊找出兇手，陪她共赴黃泉。

電影由凱特在大阪執行任務揭開序幕，她在混血女星Miku Martineau扮演日本黑幫大佬木島（國村隼飾）的侄女艾妮面前，槍殺後者的父親，此事令凱特感內疚，於是向V提出金盆洗手的要求，從此種下禍根。凱特到酒吧買醉，結果中了美男計，跟前來搭訕的陌生男子歡度一夕，不虞有詐喝下「加料」紅酒，內含高劑量核幅射物質「釙204」，經醫生診斷後，估計她只能活多24小時。在有限的生命裏，凱特只想完成人生最後一個任務，就是復仇。

動作戲夠官能刺激

如果要用4個字形容本片，導演早已給予提示，就是凱特片中最愛喝的日本汽水「爆爆檸檬」。它令人爽快興奮，但毫無營養可言。凱特角色彷彿就是《殺神John Wick》的女版奇洛李維斯（Keanu Reeves），為了報仇不顧一切，無論是30多年前憑《黑雨》進軍荷李活的日本老牌男星國村隼、飾演木島高級顧問蓮司的《雷神奇俠》淺野忠信，抑或日本男歌手Miyavi扮演蓮司的男友城島等，她都一律殺無赦。

全片動作場面不斷，凱特跟城島在家中對戰一幕尤其血腥暴力，二人打到頭破血流，映像充滿官能刺激，幸好導演加入凱特與艾妮由敵變友的關係，令氣氛適時緩和，同時歌頌女性友誼可貴，可謂一石二鳥。不過，這對拍檔難免令人聯想起《這個殺手不太冷》男女主角Leon和Mathilda，當然層次有別，所以後者才可稱為經典。

動作片都要有演技

近年演出《猛禽暴隊：解瘋小丑女》及《雙子任務：疊影危機》等動作片的瑪莉溫斯達，在《絕命凱特》扮演女殺手相當稱職，身手敏捷眼神凌厲之餘，演技同樣精湛，從她參演美劇《雪花高離奇命案》和電影《末世街10號》等已可見一斑。至於她的拍檔艾妮，由年僅17歲的日本與加拿大混血兒Miku飾演，這是她首次演出長片，表現卻充滿驚喜，無論是滿口粗言穢語的黑道公主，抑或跟凱特生離死別的依依不捨，她演來恰如其分，令人對這位影壇新星刮目相看。

不得不提的是，活地夏里遜雖然戲分不多，卻把V的老謀深算發揮得淋漓盡致，在他眼中凱特只是一枚棋子，卻裝作關懷備至，就算臨死一刻，仍然厚顏無恥說「很愛你」，這位老戲骨演來毫無破綻，為電影增加不少分數，期待他在下月開畫的Marvel超級英雄片《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage），扮演超級奸角「血蜘蛛」有更精彩表現。