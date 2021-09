【開箱】《絕命凱特》女殺手悲歌 假如生命只剩24小時

金盆洗手招致惡果

《絕命凱特》中文譯名已經完整交代故事大綱,戲中飾演女殺手凱特的瑪莉溫斯達,自小受到《非常盜》男星活地夏里遜(Woody Harrelson)扮演師傅兼代理人V培訓,成為槍法如神、從未失手的殺人機器,直至某日遭奸人毒害,在僅餘24小時生命裏,趕緊找出兇手,陪她共赴黃泉。

電影由凱特在大阪執行任務揭開序幕,她在混血女星Miku Martineau扮演日本黑幫大佬木島(國村隼飾)的侄女艾妮面前,槍殺後者的父親,此事令凱特感內疚,於是向V提出金盆洗手的要求,從此種下禍根。凱特到酒吧買醉,結果中了美男計,跟前來搭訕的陌生男子歡度一夕,不虞有詐喝下「加料」紅酒,內含高劑量核幅射物質「釙204」,經醫生診斷後,估計她只能活多24小時。在有限的生命裏,凱特只想完成人生最後一個任務,就是復仇。

動作戲夠官能刺激

如果要用4個字形容本片,導演早已給予提示,就是凱特片中最愛喝的日本汽水「爆爆檸檬」。它令人爽快興奮,但毫無營養可言。凱特角色彷彿就是《殺神John Wick》的女版奇洛李維斯(Keanu Reeves),為了報仇不顧一切,無論是30多年前憑《黑雨》進軍荷李活的日本老牌男星國村隼、飾演木島高級顧問蓮司的《雷神奇俠》淺野忠信,抑或日本男歌手Miyavi扮演蓮司的男友城島等,她都一律殺無赦。

全片動作場面不斷,凱特跟城島在家中對戰一幕尤其血腥暴力,二人打到頭破血流,映像充滿官能刺激,幸好導演加入凱特與艾妮由敵變友的關係,令氣氛適時緩和,同時歌頌女性友誼可貴,可謂一石二鳥。不過,這對拍檔難免令人聯想起《這個殺手不太冷》男女主角Leon和Mathilda,當然層次有別,所以後者才可稱為經典。

動作片都要有演技

近年演出《猛禽暴隊:解瘋小丑女》及《雙子任務:疊影危機》等動作片的瑪莉溫斯達,在《絕命凱特》扮演女殺手相當稱職,身手敏捷眼神凌厲之餘,演技同樣精湛,從她參演美劇《雪花高離奇命案》和電影《末世街10號》等已可見一斑。至於她的拍檔艾妮,由年僅17歲的日本與加拿大混血兒Miku飾演,這是她首次演出長片,表現卻充滿驚喜,無論是滿口粗言穢語的黑道公主,抑或跟凱特生離死別的依依不捨,她演來恰如其分,令人對這位影壇新星刮目相看。

不得不提的是,活地夏里遜雖然戲分不多,卻把V的老謀深算發揮得淋漓盡致,在他眼中凱特只是一枚棋子,卻裝作關懷備至,就算臨死一刻,仍然厚顏無恥說「很愛你」,這位老戲骨演來毫無破綻,為電影增加不少分數,期待他在下月開畫的Marvel超級英雄片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage),扮演超級奸角「血蜘蛛」有更精彩表現。