多齣韓劇今日首播 金高恩李荷妮夾擊 南宮民谷肌爭收視

文：蘇珮欣

MBC重頭劇《黑色太陽》講述南宮民飾演特工韓志赫，為了追查內奸，失蹤一年後再現江湖，掀起連場腥風血雨的故事。新劇斥資150億韓圜（約1億港元）製作，安排在周五、六晚黃金時段播出，絕對不容有失。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」收看。

為演特工增重30磅

南宮民為應付連場動作場面，開鏡前積極操肌。昨日他在網上記者會上表示，由原本只有140磅，到目前增至171磅，忍不住大呻訓練辛苦，「很想劇集盡快煞科，然後停止做運動，好想吃麵粉和所有好味的東西」。他說雖然喜歡做運動，但為了角色而操肌，令他壓力大增，更因此發噩夢，「我曾夢見自己在片場脫去上衣，但身上的肌肉消失了，於是就嚇醒」。

南宮民一直是收視福將，前作《奇蹟拍檔》創下19.1%收視佳績，並奪得SBS至高榮譽演技大獎。外界認為他有望憑新劇贏取MBC演技大獎。南宮民回應：「若能得獎當然是好事。」顯示他對新劇充滿信心。他又謂拍攝期間承受很大壓力，幸得台前幕後支持，期望新劇叫好叫座。

《黑色太陽》備受關注，同日亦有兩齣新劇開播，包括SBS電視台的《One The Woman》以及tvN的《柔美的細胞小將》，三齣劇集打對台，勢掀一場收視大戰。《One The Woman》由韓國賣座電影《炸雞特攻隊》女星李荷妮主演，講述陰險奸詐的女檢察官，遇上失憶卻跟她長得一模一樣的豪門媳婦相遇故事。李荷妮一人分飾兩角，挑戰演技兼搞笑功力。

朴珪瑛新劇下周接力

《柔美的細胞小將》由金高恩與《梨泰院Class》安普賢合演，劇集改編自同名網絡漫畫，講述平凡上班族柔美的愛情故事，香港觀眾可以分別透過「黃Viu」及愛奇藝收看《One The Woman》及《柔美的細胞小將》。

另一方面，《喜歡布拉姆斯嗎》金旻載與《惡魔法官》朴珪瑛合演KBS電視台新劇《達利與薯仔湯》，將於本月22日開播，昨日率先舉行網上記者會。金旻載表示如果新劇收視率破7%，他會舉行美食直播，即場品嘗薯仔湯。