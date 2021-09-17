曬舉V照報平安 姜濤極速復工拍戲

記者：林蘊兒

姜濤前晚在社交網報平安，上載V字手勢照片，留言「我沒事」，又寫道：「真的很抱歉，讓大家擔心了。身為藝人，沒有照顧好身體是自己的責任，所以好好聽了花姐（黃慧君）的話，今（前）天好好吃飯睡覺了，休息一天後身體狀况好很多了。你們的關心祝福我都收到了，真的很感謝每一個關心我的人，你們都是我生命中的貴人，再次抱歉讓大家擔心了，讓姜糖擔心了。」隊友盧瀚霆、呂爵安等為他加油。

向「姜糖」派定心丸

身體好轉的姜濤前晚被目睹跟朋友打籃球，休息近43小時，昨晨復工到主題公園繼續拍攝電影《K風暴》。早上7時半，全黑打扮的姜濤離開寓所，向傳媒表示身體已好些，但其間咳了一聲，似乎未完全恢復。據知姜濤昨日到主題公園開工，在戲中飾演歌手的他拍攝一場開演唱會戲分，有數百「姜糖」充當臨時演員。姜濤到場向粉絲報平安，說已經無事，令一班「姜糖」開心尖叫。

期間限定店大排長龍

此外，MIRROR人氣高企，近日與音樂平台合作在商場開設期間限定店，現場設置不少打卡位，有12子大型海報及售賣口罩，吸引不少粉絲到場排長龍購物及影相打卡，有粉絲透露花過千元買口罩。

全城掀起MIRROR潮外，他們更衝出香港，繼早前盧瀚霆、呂爵安主演的港版《大叔的愛》在日本播出成熱話，日本NHK頻道的「國際報道」亦以專題剖析MIRROR爆紅原因。主持形容這樣人氣的香港偶像，是近20年未見，稱MIRROR受歡迎成為社會現象。