擂台戰前夕再加碼100萬 鍾培生講明首回合重拳K.O.林作

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

已故「工廈大王」鍾江海後人鍾培生（Derek），家族坐擁逾百億資產，他在今年2月於社交平台宣稱每年都花100萬回饋公司（電子競技公司）會員，適逢打算眾籌100萬為保險團隊招聘人手的林作，留言向對方挑釁：「抄我100萬？」向來醉心拳擊運動的Derek大感不忿，於是公開下戰書，及後雙方正式簽訂百萬擂台戰合約。

狂操增磅食遼參丸

經過長達半年時間的訓練和準備，這場由網上互諷的口水戰演變成真正擂台戰，鐵定於本周六（18日）在九展舉行「培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021」。進入最後備戰階段，Derek一星期操足6日，早晚找拳手練拳，最少打5至6個回合，又狂操體能訓練，他形容目前狀態好弗、好滿意。

Derek透露現時體重62公斤（約136磅），正密密增磅，他說：「拳賽的磅數上限是67公斤（約147磅），所以有增磅空間。現時主要食午餐和晚餐，其中多吃澱粉質，包括肉類；我試過一餐食兩碗加料魚蛋粉，或者雙倍分量的海南雞飯。以現時的食量，我相信打完比賽一定會變肥仔！亦有食遼參丸當營養補充劑，為保持身體健康免賽前生病，已戒吃最愛的雪糕、汽水及煎炸食物。」

稱對手進步神速都無用

林作曾發表，想送陳小春歌曲《犯賤》給Derek，豪言以半首歌時間，足夠K.O.對手。對林作恨之入骨的Derek，忽然改口風讚對方是聰明仔，肯花半年時間學打拳，進步神速，但跟他的水平仍有一段距離，所以今次賽事策略，仍是穩打穩紮就夠，有信心首回合便可K.O.林作。他說：「留意到林作最近開始好驚，經常出口術，講自己可以點樣對付我，其實他的說話完全不能騷擾到我。他的水平，在我3年前面對第一個對手之上，但亦在我近年打過的對手之下，所以完全沒有為賽事感壓力，而壓力只是來自整個賽事的製作。我的殺手鐧是大力，我真的好大力！試過有專業拳手，被我擊中也要後退幾步，所以相信林作中了我的重拳後應好快跌落地瞓低！」Derek表示要贏得精彩漂亮，望林作可以戲劇性地被他K.O.，觀眾應該會收貨。若林作想輸得難看，例如中拳後跌低，在拳證和裁判面前扮暈不肯站起身，他就要向觀眾好好交代。

不認同網民撐林作

Derek起初獲大批網民力撐，最近形勢似乎有變，林作一方的支持人數似有增加。不過Derek完全不認同這說法：「由小至大，我都好惹火，好多haters，我知道的。今次賽事只是證明，一邊是鍾培生支持者、另一邊是鍾培生haters，並沒有林作支持者。那班人不是撐他，純粹是憎我，總之不是喜歡他。知道有些人想我贏，亦有些想我被人打死，但絕對不是想林作贏。」自8月開始，Derek已暫停睇社交平台留言，專心投入備戰，所以絕不會受負面批評影響心情。

終極目標推動本地拳賽

若林作對今次賽果不服要求重賽？Derek稱拒絕再打，原因是感到很疲累，除非有今次賽事的七成曝光率或收益才考慮。他說：「因近半年每日只是返工和練拳，沒有任何娛樂，所以好辛苦！」他透露整個拳賽的製作、宣傳、拳手出場費及林作的百萬酬勞，成本總數高達過千萬，但扣除成本後仍然有錢賺。Derek表明要借機會「教訓」林作外，辦拳賽最主要不是為賺錢，是希望推動本地拳擊運動，讓觀眾可欣賞到香港人製作具國際水平的賽事，拳手也得到應得的報酬，這才是他的終極目標。

鍾培生昨晨在社交平台發帖向林作提出新條件，他說︰「林作早晨，有無興趣加碼，如果我K.O.咗你，扣30萬出場費，如果K.O.唔到，畀多1,000,000你。」不過很多網民覺得鍾培生應將100萬捐出做善事。

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