金鐘視帝龍劭華猝逝 終年68歲

據稱龍劭華上月底到高雄拍戲，住高雄85大樓的民宿，前晚工作人員約了他吃晚飯，但聯絡不上。工作人員往民宿敲門沒人回應，知會經理人後以備用鑰匙開門，發現他倒地無呼吸心跳，送院後宣告不治。

初步確認死因疾病所致

龍劭華入行逾40年，演出過多部經典電視劇，2019年憑《菜頭梗的滋味》獲金鐘獎最佳戲劇節目男主角獎。他演出的電影包括《翻滾吧！阿信》、《花甲大人轉男孩》、《刻在你心底的名字》等，演技精湛。龍劭華女兒陳璇前晚趕往高雄，她回應傳媒時在電話難過痛哭說：「我需要冷靜一下，現在無法多說什麼。」又透露稍後母女將會一起處理後事。昨日龍劭華太太與子女到殯儀館，龍劭華太太傷心落淚，陳璇扶着母親安慰。

檢察官向傳媒透露經初步確認死因為疾病所致，家屬沒有意見也不願意解剖，開立死亡證明書給家屬。家屬領回龍劭華遺體後，上車時難過喊「爸爸回家了」。龍劭華曾透露患糖尿病逾10年，近年積極食藥接受治療。

娛樂組