姜濤情况好轉覆短訊 AK自爆唔夠瞓出騷曾腳軟

成軍初期 睡覺是奢侈品

Do姐問兩人有否同樣試過暈倒？AK稱在MIRROR成軍初期，所有事情都是12個人去做，那時睡覺是奢侈品。AK說：「當時出完團歌《一秒間》又同步拍MV，加上海量訪問，以及要準備另一首團歌《ASAP》，真的沒時間休息。」又承認當時仍未習慣。有次演出戶外騷，他唱完歌落台也像姜濤出現腳軟情况，需要人扶。Lokman則自爆試過與朋友玩完回家，等車期間突然感到眼睛白濛濛，之後更不慎撞到致撼崩眉角。

至於MIRROR的工時，兩人稱有長有短，視乎工作性質，其中最辛苦是拍MV，Lokman大爆每次最少20小時。他們也試過用分鏡，以為可讓成員有時間休息，結果還是不行。AK稱隨着成員的工作增加，排舞時間也愈來愈少，故每次排舞都要很精準。

娛樂組