被爆跟王浩信「分手」無意復合 陳自瑤尷尬打臂 求李居明封口

李居明除醉心粵劇創作外，對書法亦有研究，昨日於灣仔藝術中心舉辦首次個人書法展覽，展示逾130幅梵文種子字作品。李居明特別送贈兩幅作品予剪綵嘉賓陳自瑤（Yoyo）及賴慰玲，寓意前者財源滾滾及後者早日得女。

Yoyo每次被追問有關丈夫王浩信的事，都以「私人事」不願回應，惹來外間更多疑團。昨日李居明聯同Yoyo及賴慰玲一同受訪，李居明一開口即踢爆YoYo與王浩信已「分手」，他說：「我問Yoyo係咪復合？佢話唔係。」Yoyo聞言即用手肘輕撞李居明示意不應說出來，然後尷尬說：「我只是說私人事沒有回應。」

李居明讚Yoyo的9歲女兒王靖喬長得漂亮可參選港姐，現在有女萬事足。問YoYo會否計劃追個仔？李居明搶答：「同邊個生？她又不想復合。」Yoyo即面紅尷尬傻笑，再不斷打李居明手臂示意對方停口，然後自稱現時事業心重打圓場。

取笑王浩信多緋聞

李居明見狀扯開話題，讚她背脊靚，暗示她有望做「視后（後）」，又預言Yoyo明年開始未來6年會行大運，是人生高峰期。他繼續抵死爆料說：「Yoyo是偶像派，賴慰玲是實力派。因為做偶像派要搬老公出嚟搞吓緋聞，她的老公就是多緋聞。」Yoyo更正最想做偶像實力派，笑稱李居明風趣幽默，剛才的一番話全是講笑。

追問她與丈夫是否仍一齊，所以不需要復合，Yoyo口窒窒回應：「我唔知點講，大師（李居明）經常將自己想到的就說出來，有些未必是事實。其實這幾年知大家好關心我的私人問題或情况，只希望大家關注我的工作表現，私人事不回應太多。」她開心未來行6年大運，希望可以掙多些錢，會繼續努力。談到女兒被讚可以選港姐，她表示女兒尚年幼，沒有想過讓她選美。

教賴慰玲咬葱行房助生女

育有一子的賴慰玲承認渴望追女，因為女兒較貼心，李居明預言她2023年有機會達成願望，又傳授生女絕招。李居明說：「我提醒她在指定日子，凌晨5時至7時這個時辰行房，就必定生女。」賴慰玲稱師傅曾經講笑提議，叫她咬住一條葱行房有助得女；李居明又預告她將有3個小朋友，所以她希望可以佗孖女。

記者：林蘊兒