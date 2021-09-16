鄭秀文化身泥人拍MV跳現代舞

《無人島》講述一段關係的矛盾、角力和愛與恨，Sammi透露很喜歡其中一句歌詞「躲一躲 我承諾會再生」，以示任何關係其中一方抽離、逃避後再回歸，就有重生感覺。

MV由著名美指梁華生執導，為表達歌曲的淒美和另類風格，特別邀請香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊跳現代舞。Sammi更自爆毛遂自薦一齊跳：「最初開會時，導演構思由專業舞蹈員演出，我一聽到就衝出來說很想演這個『泥人』，想親自演繹兩個人的關係角力。我很喜歡現代舞，經常上網看世界各地的表演，以往唱流行曲沒機會跳這種舞，好高興今次有這機會。」

為打造「泥人」造型，化妝師將泥灰一層層地掃滿Sammi與黃磊全身，然後二人赤腳在佈滿塵土泥灰的木枱和樓梯跳舞，黃磊更單手抱起Sammi旋轉。

雖然是第一次跳現代舞，有跳舞底子又勤做運動的Sammi筋骨柔軟，與黃磊表現非常合拍，成為她出道以來最滿意的MV。

娛樂組