與電訊公司職員大合照 趙薇被封殺 神隱20日現身安徽

趙薇自從被內地封殺後，圈中好友表示聯絡不到她，網上一度流傳趙薇已飛往法國波爾多跟丈夫黃有龍會合。之後趙薇突然更新社交網，上載3張照片，留言稱「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，好像自己從未長大過，真好……」有網民推測她可能仍在老家安徽，又說她發文似是報平安。該帖文之後被刪走。

日前留言賀女導演生日

竇靖童主演電影《只是一次偶然的旅行》女導演李孟橋的微博，趙薇本月12日留下「生日快樂」祝賀辭，還有笑臉及愛心的表情公仔。不過有指李孟橋生日於8月底，趙薇祝壽遲了足足兩星期。當時很多粉絲見到趙薇「出現」好激動，紛紛留言慰問她。

前日有網民上載多張趙薇照片，聲稱在安徽蕪湖見到趙薇。相中趙薇沒有化妝，身穿紫色T恤、綠色鬆身短褲及波鞋，頭戴編織帽，口罩退至下巴，打扮隨意。網民指趙薇到電訊公司處理一些事情，之後與多名估計是工作人員大合照。她略為憔悴和疲倦，但露出親切笑容。相中見趙薇身處地方背後寫着「中國移動」，她前往的櫃枱則是「政企客戶部」。

無戴口罩 網民質疑屬舊照

不過有不少網民質疑這是舊照片，合照中的工作人員，還有櫃枱人員都沒有戴口罩，只有趙薇有戴，但退至下巴，現在疫情下，工作人員應該為安全起見都會戴口罩工作。另一方面，大合照背後的橫額寫有「學黨史，悟思想，辦實事」，據悉是今年較早前配合內地黨史學習教育的政策。

娛樂組