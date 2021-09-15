【開箱】《紙房子5》結局前夕 「東京」壯烈犧牲

分上下兩部分推出

《紙房子》第5季分成上下兩部分推出，前5集已於本月3日在影視串流平台Netflix上架，下半部分即全劇結局，將於12月3日壓軸登場。故事延續上季劇情，劫案主謀「教授」（Alvaro Morte飾）遙控一班匪徒，留守西班牙銀行已經超過100小時，他的女友「里斯本」亦從法庭逃脫，趕赴銀行會合拍檔，準備大鬧一場之際，卻收到女匪徒「奈洛比」死訊，加上懷孕女警「席耶拉」闖入教授的秘密基地，更把後者綁起，令劫匪士氣跌至谷底。

此劇吸引之處，在於不斷「扭橋」，席耶拉以為穩操勝券卻突然臨盆，既然無法自行分娩，唯有釋放教授代為接生，一場敵我矛盾暫時化解。不過，優勢難以持續，政府對匪徒的容忍度已到極限，終於派出軍隊對付，先頭部隊潛入銀行，先炸傷「赫爾辛基」，再射殺「東京」，事態發展令人措手不及。

今季第5集一開始，即回顧「東京」的前半生，包括她跟前度男友一起打劫銀行，後者中槍身亡，而她逃命期間遇上教授，人生從此改寫。觀眾看到這裏，已有不祥預感，結果她在軍隊圍剿下，為了令拍檔「丹佛」和「馬尼拉」全身而退，決定自我犧牲，不單留守至最後一刻，就算身中5槍依然無畏無懼，更誘敵埋身然後引爆手榴彈，來個玉石俱焚。

「東京」一直是《紙房子》女主角，從首季開始已擔任全劇旁白，以第一身描述整個打劫過程，觀眾以為她可笑到最後？結果還未完場已身先士卒，為結局增添變數。事實上，今季亦以不少篇幅交代教授已故兄長「柏林」跟兒子拉斐爾由疏離變成拍檔的奇妙過程，相信後者在最後5集將會帶來決定性的影響力，觀眾不妨拭目以待。

軍方介入 鬥智鬥力

由於軍方介入，今季劇情不止鬥智更要鬥力，面對軍隊的炮火重擊，劫匪陷於捱打狀態，偏偏在此危急關頭，編劇還要賜死身先士卒，到底匪徒將潰不成軍？還是決定孤注一擲，在結局瘋狂還擊？實在令人好奇。

《紙房子》表面上講述一班亡命之徒打劫西班牙銀行金庫的過程，然而在槍林彈雨之間，暗地卻在討論「家庭」的牽絆，以及歌頌「親情」的偉大。誓言把教授繩之於法、藉以還她清白的席耶拉，在臨盆危急關頭，卻演變成教授助她生產，令到這個新生命的降臨，同時化解了兩場危機，更扭轉了兩大陣營的對立關係。

「家人」在本劇的定義，未必跟血緣有直接關係，例如一手策劃兩宗驚天劫案的教授，雖然跟他出生入死的劫匪非親非故，彼此感情卻濃於血水，當他驚聞「東京」猝逝，感覺比當日得悉「柏林」罹患絕症似更震撼。另一方面，「東京」與「赫爾辛基」在好友「里斯本」死後，同樣悲痛欲絕，這種「革命」感情，令全劇變得更熱血。