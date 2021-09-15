深夜連環發文稱壓力大 晚收早起 姜濤商場騷突暈倒

記者：陳釗

攝影：劉永銳

網民把MIRROR與張學友比較

人紅是非多，姜濤身為MIRROR「人氣王」，有時「躺着也中槍」；日前「歌神」張學友相隔20年再為無綫港姐決賽擔任表演嘉賓，事後有網民將兩人比較，稱姜濤比學友更具人氣，又有網民覺得MIRROR另一唱得成員柳應廷（Jer），已取代學友成為「新歌神」，結果掀起網上罵戰。不過也有網民認為學友和姜濤是兩代歌手，拿來比較對大家都不公平。

「害怕跟別人接觸」

無辜牽涉當中的姜濤，前晚突然有感而發，於IG連發10多個限時動態稱壓力大，內容包括「在公開場合笑容變得比較少」、「害怕跟別人接觸」、「新聞總報道一些有的沒的」、「我只是一個被比較的標籤」、「對身邊人感到懷疑」及「害怕自己一個人」等。不過姜濤為免一眾「姜糖」擔心，經過一輪情緒抒發後，最後答應粉絲昨日出席活動會給大家「一個修理好的自己」。

凌晨兩點收工的姜濤，昨日早上又偕隊友呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及Jer到尖沙嘴出席國際品牌活動，吸引逾千粉絲到場支持，「姜糖」、「爵屎」、「神徒」及「柳柳粉」迫爆商場，並帶備海報、燈牌等應援物，場面墟冚。4子約11點45分在一眾隨行人員和工作人員陪同下現身，Edan行頭，Anson Lo、姜濤和Jer緊隨其後，守候多時的粉絲即進入瘋狂狀態，為自己喜愛的偶像應援和尖叫，聲浪此起彼落。

面青青反胃作嘔

4子也非常識做，向四周粉絲揮手打招呼，姜濤還舉起雙V勝利手勢，心情似乎不俗。他們又按大會要求到不同位置影相。到傳媒拍攝期間，除了Edan，其餘3人疲態盡現，Jer似乎早知姜濤身體不妥，用手輕搭對方膊頭，大概影了兩分鐘，姜濤已出現腳浮浮，身體左右搖晃，之後突然「嘭」一聲腳軟暈倒，嚇到全場粉絲驚叫，在旁的Jer即刻出手扶住，十幾名工作人員隨即上前了解情况，並築起人牆遮擋。最後姜濤由兩名保安人員攙扶離開，其間見他面青青兼邊行邊出現反胃作嘔，活動因此中斷，其餘3名成員也一同回到後台。

花姐代報平安稱沒大礙

事件擾攘8分鐘，Edan、Anson Lo和Jer約12點再次現身，並繞場一周跟粉絲揮手道別，有粉絲大嗌：「無事的！」安慰3子，Anson Lo也答謝粉絲說：「辛苦晒。」Edan被問到姜濤情况如何時，他向大家派定心丸說：「無事！」3子逗留了兩分鐘便離開。

經理人花姐事後立即在IG連發兩個即時動態代報平安，她寫道：「姜濤今（昨）早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上鎂光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

停拍新片兩日 毛姐打氣

姜濤主演新片《K風暴》的導演彭秀慧亦在IG發文，稱劇組會全力配合，先跳過姜濤的部分，讓他休息兩天，「大家不用太擔心，相信他，相信我們，他Ok，我們都Ok」。片中跟姜濤有不少對手戲的影后毛舜筠，也在IG限時動態留言為他打氣，「謝謝你的堅持，真的不容易，好好休息一下」。

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