【開箱】《追擊奧巴馬：絕對完美的聯盟》 6小時紀錄片 剪不斷理還亂的種族糾葛

分3集3個階段

關於《追擊奧巴馬：絕對完美的聯盟》譯名，斟酌地方頗多，首先原名「A More Perfect Union」，原是2008年奧巴馬爭取民主黨內總統提名，於費城國家憲法中心發表演說的題目。其時奧巴馬的家庭牧師賴特（Jeremiah Wright）「天譴美國」言論被翻出，影響到他的選情。奧巴馬在費城的演說，被視為「拆彈」招數，也是扭轉乾坤的關鍵。他沒迴避種族之間的緊張關係及不公待遇、白人至上及黑人的憤怒與白人的厭惡，反而把焦點移向不論種族也共同面對的美國社會問題。在美國的政治環境，不管聯盟還是聯邦，都是從先賢至今所追求的理想制度？《追擊奧巴馬》原片名加了In Pursuit of，意指仍在追求？奧巴馬當日演說大志未竟？大概得請高人再闡釋。

《追擊奧巴馬：絕對完美的聯盟》製作人彼得根赫（Peter Kunhardt）曾拍攝有關美國已故參議員麥凱恩的紀錄片《John McCain： From Whom the Bell Tolls》，也是奧巴馬競逐總統時的對手；另外，雜誌《紐約客》作者謝蘭尼高比（Jelani Cobb）是此紀錄片集的執行監製之一。《追擊奧巴馬》分3集，每集接近兩小時；首集由奧巴馬的背景講起，其父是從肯亞到美國深造的精英，認識了奧巴馬的白人母親，兩人相戀，並誕下奧巴馬。他由媽媽及外祖父母撫養長大，曾在夏威夷及印尼生活。帶有穆斯林色彩的名字，在往後的選舉之路帶來很多注視目光及不便，但他沒有迴避，反選擇直接面對。這一集突顯了奧巴馬的多元背景，自幼接受白人教育，卻是黑膚色，考入哥倫比亞、哈佛等名校，勇闖芝加哥南部社區，深入黑人基層，仕途順遂。奧巴馬以非裔美國人身分從政，能在20年間進駐白宮，並非偶然，互聯網時代只是催化劑，今天回頭看，其睿智、雄心、胸襟、視野、機心，缺一不可。

種族問題愈演愈烈

第2集聚焦奧巴馬參選歷程，由參議員到決定挑戰總統寶座，首先要在民主黨打大佬（或大姐），過關斬將後，還迎來共和黨的麥凱恩與佩林。即使醜聞纏身，他還是一一跨過。最後一集大概才是製作人意有所指，非裔美國人進駐白宮了，過往的種族不公是否一筆勾銷？事實不然。歷史告訴觀眾，更愈演愈烈，白警殺非裔，即使案件帶到法院，判決結果亦經常引起社會激盪。奧巴馬始終如一的是，將焦點轉移到社會問題之上，不論什麼膚色，在美國其實面對同等困境，所以他上任後最迫切推行的，是奧巴馬醫改（Obamacare）。第3集亦同時鋪陳奧巴馬還未卸任，已隱約看見特朗普將飛躍政治舞台；而非裔總統只是種族問題的緩衝，真正問題從沒解決。

此紀錄片集花了4年時間蒐集資料，蒐羅從未曝光片段，訪問了39人，牧師賴特及奧巴馬在哥大時期的女友，都是鮮有曝光的訪問；片中奧巴馬的訪問都是舊片段，但他吩咐團隊盡量幫忙劇組。此片也不是一面倒唱好他，不止一名受訪者指出或暗示他是投機者。不過重點是，奧巴馬需要是完人嗎？還是追求完美的制度更加重要？試想像此影集名字中的「奧巴馬」換上任何中港政治人物，當中受訪的39人會是誰？觀眾又會看到什麼？