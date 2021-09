【開箱】《追擊奧巴馬：絕對完美的聯盟》 6小時紀錄片 剪不斷理還亂的種族糾葛

【明報專訊】美國前總統奧巴馬上月60大壽,在麻省馬撒葡萄園島舉行派對,多達400賓客出席,有指當中很多人沒戴罩狂歡,因而上了新聞。以奧巴馬夫婦公關團隊的靈巧,三兩手勢再無漣漪。巧合的是,奧巴馬生日前兩天,有關他的3集紀錄片集《追擊奧巴馬:絕對完美的聯盟》(Obama: In Pursuit of a More Perfect Union)在有線頻道HBO上架,香港觀眾亦可透過HBO Go重溫。