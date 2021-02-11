VMA頒獎禮 麥當娜亮相 MGK格鬥名將麥基哥爆衝突

Lil Nas X奪得的3獎中包括年度最佳音樂錄影帶大獎；至於新人王Olivia Rodrigo則摘下年度最佳歌曲；未能親赴現場領獎的BTS贏得最佳韓流音樂錄影帶、年度組合及年度夏日歌曲。至於睽違VMA舞台6年的加拿大小天王Justin Bieber，除擔任表演嘉賓獻唱《Stay》外，賽前獲7項提名的Bieber，最終捧走年度歌手及最佳流行曲等兩獎。Bieber太太Hailey亦有亮相，並負責介紹女歌手Chloe Bailey 出場。

麥當娜推出演唱會電影

Bieber演出之後，現年63歲的樂壇天后麥當娜（Madonna）緊接登場。受疫情影響，近年半以來鮮有亮相公開場合的麥當娜擔任特別嘉賓，慶祝MTV頻道開台40周年。麥當娜憶述19歲時身無分文來到紐約展開音樂事業的點滴，以及當時很多人不睇好MTV頻道及音樂錄影帶的出現，最後卻為樂壇帶來變革，並一直生存至今。另外，她亦趁機宣傳10月8日在串流平台Paramount Plus上架的演唱會電影《Madame X》，並公開首條預告片。

美瑾霍絲安撫男友

至於頒獎禮開始前，應邀擔任頒獎嘉賓的綜合格鬥名將麥基哥（Conor McGregor）與男歌手Machine Gun Kelly（MGK）釀衝突。最初有傳麥基哥要求與MGK合照被拒後開始爭執，從現場目擊者拍攝的片段所見，麥基哥拿手上的飲料潑向MGK，又作勢衝上前，幸保安及時出手阻止。

據網媒TMZ報道，麥基哥當時上前想跟MGK打招呼，但MGK不知說了什麼，MGK還未聽清楚便遭對方身邊的保安推開，之後一片混亂。有報道指《變形金剛》女星美瑾霍絲（Megan Fox）亦有安撫男友MGK不讓他反擊。

事後有傳媒問MGK到底跟麥基哥發生什麼事，MGK大笑一聲後拍了一下記者的咪高峰即不發一言離開。麥基哥則表示根本沒事發生，但否認要求與MGK合照，並向記者稱，「我根本不知道他是誰，完全不了解他，只知道他跟美瑾霍絲在一起」。

麥基哥是全球最賺錢的運動員之一，今年7月在拉斯維加斯舉行的終極格鬥冠軍賽拗柴，其後被診斷左腳脛骨斷裂，經手術及治療後逐漸康復，他昨日出席VMA頒獎禮仍需撐拐杖到場，在衝突中一度連拐杖也丟失。不過他強調只會與真正的拳擊手對打，「一定不會打饒舌歌手小男孩」。