網上觀眾超過一場紅館騷 何韻詩期待香港舞台再聚

推到暗處仍能抬起頭

何韻詩昨日在社交網發文感謝一班義無反顧的團隊，沒有一句質疑說話，跟她一齊癲到盡。她說：「無咗個場，so what？……為咗唔令期待嘅觀眾失望，為咗本應存在嘅一件事，不至於因為橫蠻打壓被消失。大家加埋五噸汗水、一噸鹽分，大大力衝過去。成份情感比起本來更濃烈，一切託時代所賜。是夜嘅magical，正是來自呢班唔忿氣、唔甘心，又超級叻嘅嘅香港人。即使被推到暗處仍能抬起頭，自行創造無數可能發光發亮。就係真正香港人精神。容許我向你哋每一位九十度致敬。期待那天能同你哋喺香港重新走上有觀眾的場地和舞台。會等到的。」

讓錯過開場觀眾重溫

前晚演出場地沒有冷氣，何韻詩獻唱時全身汗濕。她透露因現場太熱，令機器包括攝影機同電腦server等未能完全正常運作，導致後半部有可能聲畫不同步。

何韻詩稱網上購票的觀眾人數比想像多好多，超過一場紅館騷，故開場時有些觀眾未即時load到，錯過了開場，為此決定為已購票的觀眾開放12小時重溫。

娛樂組