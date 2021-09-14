龔嘉欣學斬豬肉一個打十個 陳豪念詩詞歌賦扮教授

提到陳豪獲無綫過百台前幕後票選為最Nice藝人，他分享心得，就是不要計較和怕蝕底，他笑言：「我平時派咖啡、陪大家傾偈，做好多消費才達到成果，哈哈…其實大家誤會，大家全部做我的白老鼠。」龔嘉欣大讚陳豪好人，對同事好有心，「他知大家拍劇欠休息，會帶不同味道的咖啡開工，幫大家提神」。

鄒兆霆否認與吳紫韻拍拖

鄒兆霆早前被潘梓鋒涉嫌惡意傷害，後者被控一項傷人罪，傳兩人因與吳紫韻的感情瓜葛有關，案件將於下月續審，潘梓鋒全面停工，鄒兆霆則參演新劇。現場見鄒兆霆左邊眉角有小疤痕，問是否被潘梓鋒所傷？他說：「是誤會，不方便講，已經好番，忘記縫了幾多針，最近失憶嚴重。」他稱事件是小誤會，亦不是爭女打交，其他不便透露。問是否與吳紫韻拍拖？他說：「唔係！跟她是朋友、同事，發生事後，她都有關心我。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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