哥哥冥壽 唐鶴德《春夏秋冬》寄意 蘇施黃宣布「國榮盃」得獎者

娛樂組

哥哥昨日65歲冥壽，唐唐繼零時於社交網貼哥哥生日舊照後，於下午再上載插着65字樣蠟燭的蛋糕，留言：「謝謝有心人送來一個生日蛋糕。」哥哥的粉絲紛紛畀like支持，有3萬多個讚好並留言祝哥哥生日快樂。

梁朝偉上載《春光乍洩》劇照

梁朝偉在Instagram上載跟哥哥主演的《春光乍洩》劇照悼好友，二人飾演的黎耀輝與何寶榮，令人十分懷念。古巨基分享哥哥當年的錄音帶照片，留言：「Happy Birthday。」還Hashtag了「家裏找到四十年前的寶物」、「但係屋企冇卡式機聽了」、「回憶可珍藏當冠冕」、「foreverLeslie」。袁詠儀也貼出哥哥的靚仔照片，並留言：「生日快樂。」

哥哥生前的經理人陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪、好友連炎輝、前助手Kenneth等昨日到寶福山向哥哥送上生日祝福。陳太準備了哥哥喜愛的食物和水果，還有千羽鶴彩虹蛋糕。

陳淑芬計劃辦20年周年活動

「哥迷」送上的花牌堆滿現場如花海，還有外地的「哥迷」也預早把千羽鶴寄給陳太代轉達心意。陳太透露2023年是哥哥離世20年的日子，正構思紀念活動，希望疫情快過，各地「哥迷」能在這個特別日子，聚在一起紀念張國榮。

哥哥生前的麻將腳蘇施黃選在好友冥壽的日子，將珍貴的「國榮盃」送給在「國榮盃自我挑戰賽」 的勝出者，這獎盃是熱愛打麻將的哥哥於1990年代與好友發起「國榮盃」麻將賽，最後4強有獎盃與獎金。當時哥哥4強不入，但唐唐有份打決賽，冠軍是蘇施黃，她還分享當年哥哥頒獎給4強的照片。

蘇施黃於6月宣布辦「國榮盃自我挑戰賽」，想以獎盃給「哥迷」鼓勵而搞這比賽，哥哥的鐵粉以任何形式自我挑戰便可參賽，由7月開始到9月持續挑戰至達標。

昨日蘇施黃宣布得獎者張子揚，每日在中環拍一張相片，再用哥哥的《春夏秋冬》做背景音樂連成一條短片，送給哥哥做生日禮物，甚有心思，蘇施黃希望各名參賽者都有所得着。