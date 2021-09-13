關楓馨陳聖瑜大熱倒灶 宋宛穎愈戰愈勇摘港姐后冠

記者：陳釗、林祖傑

攝影：劉永銳、鍾偉茵

宋宛穎愈戰愈勇，賽前她在「競猜誰是冠軍」遊戲成為頭三強，受觀眾歡迎，令她信心大增。宋宛穎22歲，身高169厘米，三圍33.5、24、35，是大學畢業生，志向成為專業醫生，以積極的態度貢獻社會。她昨晚表現平穩，在泳衣問答環節回答自己出的問題，說覺得自己是童話故事中的灰姑娘，由面試時較肥，經努力操弗增加自信。她晉身五強後講30秒感言，說自己是單親家庭長大，媽媽湊大她，這3個月做她的軍師，參選後學識堅持及毅力，希望港姐帶給大家積極及希望。

梁凱晴奪亞軍 邵初雙料季軍

亞軍梁凱晴26歲，身高167厘米，三圍32、22.5、33.5，碩士畢業，職業市場行銷，志向成為有影響力的人。她參選以來都是大熱，但只能屈居亞軍。季軍邵初27歲，身高164厘米，三圍32、22、33，大學畢業，職業企業管理，志向成為善用自己力量，為身邊人帶來快樂。她前日在綵排時率先獲頒「友誼小姐」，她再奪季軍，令她成為雙料得主。「最上鏡小姐」楊培琳19歲，身高170厘米，三圍33、23.5、35.5，是大學生。

關禮傑在現場支持女兒關楓馨，她只能躋身五強，最終大熱倒灶。她在五強講感言時說參選後每事都盡力，沒有後悔。另一大熱陳聖瑜落敗，她連五強都不入。王嘉慧穿著女戰士裝時，不慎露出胸墊。

頒最上鏡小姐甩轆 曾志偉黑面

直播時出現「甩轆」情况，原本司儀宣布頒「最上鏡小姐」，還請謝嘉怡上台頒獎，但司儀鄭裕玲突然說：「『最上鏡小姐』唔好宣布住，宣布五強先，我都係睇下面畀手勢。」見曾志偉在台下怒氣冲冲及黑面指着工作人員罵。司儀錢嘉樂被拍檔陳凱琳重提他在準決賽時讀錯決賽日子是9月21日，他這晚在「考驗友情」環節，將②陳懿德說錯成③陳聖瑜，他即時察覺更正。另外兩名司儀丁子朗及周嘉洛「找數」穿泳褲，但有穿上衣及褲，只有若隱若現效果。

鄭欣宜稱港姐競選破格

鄭欣宜擔任表演嘉賓，跟12名候選佳麗演出其歌曲《@princejoyce》。她認為這次表演對港姐競選來說有點破格︰「我從小看港姐都是很優雅、斯文，但今次她們和我一齊表演。」首次當港姐表演嘉賓，欣宜心情緊張︰「我心目中的港姐是有某一個外表和標準，今次要我站在她們身邊，我心想『唔係呀嘛』。不過大會找我做嘉賓都是想大家重新想一想，現在的審美角度應該如何，我覺得很有趣。」

（2021香港小姐競選決賽）