徐天佑宣布離開合作20年公司

時隔一年，天佑在社交平台宣布︰「我離開咗一個廿年嘅comfort zone，即係我合作咗廿年嘅經理人公司。」並表示這一步對他來說絕不容易，回憶14、15歲跟經理人簽約，中五畢業後即入行拍戲至今。他說︰「睇住呢一行嘅轉變，亦睇住時代嘅轉變，試過成功失敗迷惘一沉百踩，記得有段人生跌到谷底再谷底嘅時候，身邊有人仲話想提點我，話我嘅事業有危機，我真係多＿謝，然後，就算個天跌落嚟我都要食飯㗎，所以周圍搵吓機會，終於真係有導演老闆畀機會，結果仲忙過之前，所以記住就算幾唔掂，都唔好畀人打沉，因為有『危』就有『機』，然後，咁就廿年。」

天佑透露離開沒有特別原因，只是想推動自己去發掘新鮮事，因此要冒險改變。他說︰「經理人睇住我由小朋友成為大朋友，𡃁仔成為人夫，大家都經歷咗好多，真心非常多謝佢嘅照顧，亦非常感恩呢段緣分。冇咩嘢嘅，又唔係轉行，換個環境，換個模式，繼續出發！期待快啲有新戲新劇新歌新廣告畀大家，大家繼續多多支持，就係咁，講住咁多先，大家都要……Work hard Play hard！身體健康！」

娛樂組