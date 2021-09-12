為深夜出帖惹誤會「拆彈」 吳卓羲否認戀菊梓喬

吳卓羲爆出與菊梓喬的緋聞後，昨日出席好友梁競徽有份投資的鐘表店開幕，有備而來的他聽到傳媒恭喜時，即反問：「點解恭喜我？」問在微博Tag菊梓喬是否公開認愛？吳卓羲澄清與菊梓喬因鄧智偉的關係認識幾年，但一直未有在社交網互相關注。日前他開工拍劇等埋位時看手機，見到菊梓喬的名字，就關注她，以為Tag她就是通知對方已關注。

他不太懂玩社交平台，加上手指頭大容易撳錯，過往由經理人代勞發帖文。他說：「總之今次是大家想多了，沒想到一個Tag會引起那麼多猜測，甚至講到是（張馨予）2.0版，好好笑。」

為事件聯絡菊梓喬

對於有指他與菊梓喬曾被發現在大埔一起逛超市，他否認說：「我是經常到那裏逛超市，但沒跟她去過，大家要亂想，我控制不了。」報道出街後，吳卓羲有跟菊梓喬聯絡，說鬧出誤會：「她都沒有特別，只答『哦』一聲。」菊梓喬是否很失望？他說：「我冇問，Tag就揀咗，咁Tag完就要結婚？我以後要睇清楚每個掣點撳。」

吳卓羲被問對菊梓喬有否好感？他讚對方唱歌好聽，也希望有合作機會。菊梓喬是否他喜歡類型，有否發展機會？他說：「唔講呢啲。（感情狀况如何？）揀緊，揀邊個唔知㗎。」他解釋爆出緋聞後未有即時回覆傳媒，因知道昨日出席活動，打算一次過親口回應。

群星起哄Tag吳卓羲

胡定欣正與吳卓羲拍網劇《廉政追擊》，對於吳卓羲與菊梓喬傳戀情，她笑言：「恭喜晒。」胡定欣得知吳卓羲說是一場誤會，即取笑對方說：「哦，佢唔識玩微博。」她稱前晚收工後才看到這新聞，否則會即場追問吳卓羲。吳卓羲此時搭嘴說：「前晚開工黃宗澤坐我對面，咪問佢應該點回應好。」

她跟吳卓羲都是9月生日，有人取笑吳卓羲Tag菊梓喬傳緋聞，送了生日禮物給自己，胡定欣笑着附和：「他送了最好的禮物給自己，但他的微博也沒加我。」梁競徽、陳山聰笑稱吳卓羲也沒關注他們，眾人起哄要一齊去Tag吳卓羲。

胡定欣想開拍女性時裝劇

胡定欣獲知梁競徽開完鐘表店，又密謀搞製作公司，即要求對方預她一份，並問：「是不是預我做女一。」梁競徽秒回：「會，預你，永遠的女一。」胡定欣笑說：「我下半生收入都靠他了。」

胡定欣讚梁競徽犀利，各種生意愈做愈大。會否考慮入股梁競徽的製作公司？她說入行20年，除做演員外，也想在演藝事業上有新刺激和追求。現在流行在網上平台拍片分享，她希望找到資金和好劇本，創作一些作品，最想拍女性時裝題材，40歲的她想拍些這個年紀的女性面對好多問題，講出心底話。

梁競徽籌備開私房菜餐廳

梁競徽有份投資的鐘表店開幕，大打人情牌邀請一班好友陳山聰、高海寧、劉穎鏇、陳敏之、陳自瑤等擔任剪綵嘉賓，多謝老友以友情價撐場。他表示與4個合伙人在上環開店一年半收支平衡，且有微薄利潤，決定再開尖沙嘴店，並籌備明年3月開私房菜餐廳。

記者：鍾一虹