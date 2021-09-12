被《代溝》女嘉賓諷過時 李家鼎：讀過幾年英文當自己好叻

鼎爺喜見市道逐漸復蘇，生意額回復昔日的八成，每晚落場坐鎮。同時他又要跟蕭秀香（三姐）合作拍攝無綫烹飪節目《教煮爭霸》，非常忙碌。提到有份主持節目的曹永廉做下把位經常捱鬧，鼎爺解釋只是綽頭沒真正罵對方。至於有觀眾拿他和三姐的廚藝比較，鼎爺也毫不介意：「所謂各師各法，各廟各菩薩，公司想我和三姐做比較，但事實我有我做，她不會亂加把口講；如果她要幫手我又會幫，大家不是仇人，講到菜式好不好，就由觀眾取捨。」

向來快人快語的鼎爺，提到他任嘉賓的清談節目《代溝關注組》不時拋出金句，成為熱話，泳豪更取笑爸爸可出金句書。當提到其中一名女嘉賓語出驚人，鼎爺說：「她說上午認識男仔，夜晚就洞房。我和肥媽都好驚訝，她的說話似在諷刺我們一輩已過時，我便回答她『發育好，失身早，糊裏糊塗做老母』，批評不能亂搞男女關係，因好易『中槍』」。鼎爺指事後該女嘉賓沒表歉意，認為她恃讀過幾年英文就當自己好叻，令他不明所以。據悉該集《代溝關注組》長輩組嘉賓有李家鼎、肥媽及謝雪心，後輩組則包括林正峰、游嘉欣、徐文浩、蔡嘉欣和吳卓衡。

泳豪廚藝 爸爸有彈沒讚

泳豪表示與爸爸相處似好朋友，從沒代溝問題，父子更會討論追女仔話題，鼎爺再拋金句提醒：「當與女友做親密行為時，最緊要不做『牙籤大少』或『日本筷子』，即是不能用完即棄，做男人一定要負責任！」泳豪謙稱廚藝難及父親，最近開始識拋鑊，拍處境劇有場戲讓他一展身手，事後有叫父親看片給意見。他又試過煮芥蘭炒牛肉給父親試食，雖然有彈沒讚，但仍會努力跟其他大師傅學藝。

記者：林蘊兒