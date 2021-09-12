佳麗互選 邵初奪友誼小姐 宋宛穎王嘉慧梁凱晴膺民選3強

在準決賽問答環節有出色表現的宋宛穎，與王嘉慧一直獲觀眾支持穩守高排名，雙雙被睇高一線。宋宛穎直言令她信心大增，雖然有信心奪冠，亦以后冠為目標，但不認為自己是大熱，依然最驚問答環節，故賽前不停翻看歷屆師姐問答環節作準備。王嘉慧對一直獲觀眾支持入3強，確有點出乎意料之外，同時能給予她奪冠信心，雖然有少少壓力，但不會因而影響表現，希望決賽可以做到最弗的一個。梁凱晴在賽前突圍躋身3強，她亦說意想不到，沒特別做什麼拉票，但令她增添很大信心，認為自己愈戰愈勇，希望能奪冠。

陳聖瑜盼發揮水準 關楓馨做好自己

陳聖瑜早前因眼傷要包紗布慘變「獨眼龍」，雖然紗布已拆，但左眼仍紅紅的，有點爆微絲血管，即使她指傷已埋口，瘀痕可靠遮瑕膏遮掩，但狀態確有點下跌，加上被觀眾踢出3強位置，后冠似乎離她愈來愈遠。問可認為「獨眼龍」造型嚇親觀眾未能成為3強？她說：「不緊要，每個佳麗都有支持者，我只會和往日的自己比較，覺得自己踩台方面都淡定，希望決賽可以發揮到水準。」

關楓馨亦覺得被觀眾踢出3強不緊要，只抱平常心做好自己，但強調絕不是沒鬥心，會練好舞步和口才迎戰，她說：「我不特別覺得自己是大熱，信心不是別人畀，自己要畀信心自己，信心好緊要，每個佳麗都是自己心目中的冠軍，參選都是想攞冠軍。」她透露父親關禮傑會到現場支持，雖然她最近排練到很夜，少見爸爸，不過都有叫她加油。

陳懿德：我屋企好正常

陳懿德表示對奪獎有信心，最終有沒有獎都當自己贏，因參選後體重有所改變，心態亦成熟了很多，對自己多了份肯定和信心，但不會因身材出眾而對泳裝環節特別有信心。對於被爆其母傳是小三，她聞言即道：「咁搞笑？冇啲咁嘅事，我屋企好正常和開心，父母都好恩愛，我也不知回應什麼。」她認為這些傳聞對賽果不會有影響，因為不是事實：「不知是否得罪人，我都多謝這些人幫我造新聞，但我不太需要他們幫我宣傳。」

邵初表示沒想過會得「友誼小姐」獎，很多謝其他佳麗選她，她指大家感情好好，她會抱住沒有競爭和機心的心態對待其他佳麗；而且她自言幾搞笑，會講笑𧨾大家開心。對於奪「友誼小姐」獎通常與三甲無緣，她說：「不緊要，盡力做好自己，還有和張學友先生同台，真係咩小姐都唔緊要，站在他旁邊就是學友的小姐，有得見到他已經覺得好榮幸，我梗係他的粉絲啦！見到他來綵排已經好開心。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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