【開箱】《22世紀殺人網絡 復活次元》預告曝光 《愛麗絲鏡中奇遇》隱藏重要線索

導演由兄弟變姊妹

2003年上映的《22世紀殺人網絡3：驚變世紀》，以開放式結局為電影三部曲埋下重啟伏線。相隔18年後，華高斯基兄弟先後接受變性手術，如今變成姊妹，新片《22世紀殺人網絡 復活次元》由拉娜華高斯基（Lana Wachowski）單獨執導，由籌備拍攝到即將開畫，一直保持高度秘密，影迷只好透過長約3分鐘的預告片，自行尋找線索。

預告片一開場，奇洛李維斯不再保留前作的青靚白淨形象，而是換上《殺神John Wick》的長髮留鬚造型，令人難以猜測今集的時間軸，究竟發生在三部曲之後？還是前傳故事？唯一可以肯定的是，他並未意識到自己曾經是「救世主尼歐」，所以他跟《失蹤罪》男星尼爾夏里斯（Neil Patrick Harris）扮演心理治療師說：「我做了一些非常真實的夢，我是瘋了嗎？」

藍色紅色藥丸抉擇

新片保留不少經典場面，明顯是向前作致敬，例如奇洛李維斯以手煞停子彈、以一敵百個警察、跟「崔妮蒂」嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）從天台一躍而下等，都為影迷帶來美好的集體回憶。當然，奇洛在藍色和紅色藥丸之間任擇其一，更是不可或缺的經典。

片中奇洛一直服用藍色藥丸，好讓自己活在安寧的虛假世界，直至遇上舊愛嘉莉安摩絲，熟悉又親切的感覺油然而生，令他對真實世界產生懷疑，最後從《我們．異》男星耶也亞度馬甸（Yahya Abdul-Mateen II）手上接過紅色藥丸，令他重返殘酷現實，再次投入跟「母體」的戰爭。

羅蘭士費斯賓缺席

遺憾的是在前作佔戲甚重的「莫菲斯」羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne），暫時未見在預告出現，反而耶也亞度馬甸的造型彷彿是年輕版莫菲斯，早前有傳第4集是以前傳形式製作，如此看來傳聞的可信性又增加不少。

值得一提的是，羅蘭士曾在《22世紀殺人網絡》跟奇洛提及《愛麗絲夢遊仙境》一書，藉此比喻現實跟虛擬世界的差別；預告片「巧合地」又出現續篇《愛麗絲鏡中奇遇》，由於此書內容涉及鏡像、對稱、時間逆轉等元素，似在暗示新片將會跟這些概念有關。