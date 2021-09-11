法國國葬悼尚保羅貝蒙多 阿倫狄龍送別故友 影迷排隊瞻仰靈柩

自2019年前法國總統希拉克逝世後，當地政府再以國葬儀式告別尚保羅貝蒙多，反映他在法國人心目中，地位何等重要。誠如法國總統馬克龍在悼辭所說：「我們都愛尚保羅貝蒙多，因為他和我們一樣，失去你就像失去我們生活一部分。」又稱讚他是「法國影壇獨一無二的巨星，他在過去60年的演出，陪伴大家成長，總是令人難忘」。

來賓陣容媲美電影頒獎禮

前日獲邀出席國葬儀式的來賓，除了尚保羅貝蒙多的前妻Natty Tardivel、女兒Stella及男孫Victor等親友外，還有前法國總統奧朗德（Francois Hollande）、《粉紅色的一生》金像影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）、《愛到世界盡頭》女星娜妲莉貝爾（Nathalie Baye）、《星光夢裏人》影帝尚杜沙丹（Jean Dujardin）、《一夜誘情》男星紀堯姆卡納（Guillaume Canet），《男歡女愛》導演李勞治（Claude Lelouch）及康城影展總監Thierry Fremaux等，陣容媲美大型電影頒獎禮。

曾跟他合演《江湖龍虎鬥》等經典電影的阿倫狄龍，由兒子Anthony Delon攙扶下進場，陪伴這位相識60年的故友走完人生最後一程。除了法國政、商、體育及演藝界人士出席儀式外，近千影迷亦獲准到場弔唁，但需展示健康證明。

至於未能入場的市民，則聚集在河濱公園，透過巨型屏幕收看現場直播。另外，法國電視台亦有轉播悼念活動。至於尚保羅貝蒙多的私人喪禮，昨日（10日）在巴黎聖日耳曼德佩教堂舉行，僅招待親友出席。